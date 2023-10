Betano ou Betsson: Qual é melhor casa de apostas?

Neste guia, mostramos nossa análise comparativa para saber qual casa é melhor: Betano ou Betsson.

Saiba onde abrir a conta: na Betano ou Betsson. Assim, avaliamos os principais aspectos procurados por usuários com o objetivo de saber qual operador possui os melhores serviços.

Dessa forma, saiba onde tem os melhores bônus, esportes disponíveis, opções de apostas, aplicativo móvel e outros.

Betano ou Bettson? Betano Betsson Bônus de boas vindas Bônus até R$500 + R$20 em apostas grátis Bônus até R$500 Mercados 4,7/5,0 4,6/5,0 Odds 4,8/5,0 4,7/5,0 Mobile App 4,8/5,0 4,8/5,0 Streaming/ Apostas ao vivo 4,9/5,0 4,9/5,0 Nota de 1 a 100 98 96 Crie sua conta Apostar na Betano Apostar na Betsson

Bônus de boas vindas: Empate

O primeiro ponto para iniciar a análise comparativa teve como base os bônus de boas vindas. Nesse sentido, avaliamos a disponibilidade do bônus, os valores promocionais que oferece e os termos necessários para obter. Com isso, os comparamos.

Caso você queira conhecer mais sobre os bônus de boas vindas disponíveis nas duas casas de apostas, confira nossas páginas sobre o código promocional Betano e Betsson bônus.

Bônus Betano

Ao acessar o site de apostas online da Betano, notamos que existe um bônus de boas vindas disponível. Nesse caso, a oferta está sendo oferecida para os usuários utilizarem em apostas esportivas. O bônus permite que os usuários recebam 100% do primeiro depósito até R$500 + R$20 em apostas grátis.

Para isso, é necessário ser um novo cliente no operador e cumprir os termos e condições necessários. Veja alguns abaixo.

Depósito mínimo na Betano Brasil de R$50;

O valor do bônus deve ser utilizado em apostas esportivas com odds mínimas de 1,65;

Requisito de rollover em 5 vezes o valor total;

Somente para novos usuários.

Informamos que existem outros termos para o bônus da Betano. Por isso, saiba mais sobre isso no site.

Bônus Betsson

Nesse aspecto, a Betsson também possui um bônus de boas vindas para os seus novos clientes. O seu bônus oferece uma aposta, assim, dispõe de um valor promocional de até R$500.

O funcionamento do bônus acontece da seguinte forma. Ao depositar entre R$50 a R$249,99 os usuários recebem uma aposta sem custo no valor de R$50. Para os depósitos de R$250 a R$499,99, os usuários recebem R$250.

E, acima de R$500, os usuários recebem o mesmo valor em créditos de aposta. Veja, na lista abaixo, alguns dos termos. Desde já informamos que são apenas alguns dos pontos exigidos no regulamento.

Os T&C por completo podem ser lidos no site oficial da casa de apostas online.

Válido para novos usuários maiores de idade;

Valor mínimo de depósito de R$50;

O valor obtido em créditos de aposta deve ser apostado em odds mínimas de 1,20;

Requisito de saque de 3x o valor total.

Empate

Conforme os dois tópicos acima, as duas casas de apostas possuem promoções para novos clientes. Mais do que isso, os seus valores são bem semelhantes. Nesse aspecto, entre Betano ou Betsson, consideramos o empate.

Mas, ainda existem outros pontos a serem avaliados e comparados. Assim, saiba mais sobre as duas casas de apostas. Veja, por exemplo, nossa análise sobre a Betsson Brasil e as dicas da Betano para iniciantes.

Esportes disponíveis - Betano

Já avaliamos os bônus de boas vindas do operador para esportes. Agora, avaliamos as modalidades disponíveis em que os usuários podem apostar. Dessa forma, consideramos como maior destaque o operador que possui maior disponibilidade e opções para apostas esportivas.

Betano

Ao selecionar os esportes disponíveis na Betano, notamos um catálogo com muitas opções disponíveis para apostar. Assim, veja alguns exemplos.

Populares no Brasil: Tênis, Fórmula 1, Futebol, Basquete, Esports, MMA, Voleibol, Tênis de Mesa, Beisebol, Handebol e outros;

Outras categorias: Esportes motorizados, de inverno, Natação, Liga Rugby, Lacrosse, Sinuca, Badminton, Ciclismo, Golfe, Futebol americano, jogos olímpicos e outros;

Entretenimento: Oscars, Prêmios, Bilheteria Doméstica, TV Séries Specials e outros.

Conforme alguns exemplos apresentados acima, a Betano é uma boa opção para apostas esportivas. Alertamos que esses exemplos não representam todos os esportes disponíveis, por isso, caso queira conhecer mais, visite nossa página sobre Betano apostas.

Betsson

Na Betsson, as opções para apostas em esportes também são variadas, no entanto, possui menos que na Betano. Veja alguns exemplos que encontramos no operador para a análise comparativa.

Populares: Futebol, Boxe, Esports, Handebol, Tênis, Fórmula 1, Sinuca e outros.

Outras categorias: Futebol americano, australiano, Esportes de inverno, motorizados, Lacrosse, Liga de Rugby, Squash e outros.

Entretenimento: Programas de TV e Filmes.

Esses são apenas alguns exemplos para a avaliação entre a Betano ou Betsson. Assim, veja o resultado final. Saiba mais nas nossas página com dicas da Betsson para iniciantes.

Vencedor - Betano

Ao comparar as opções de esportes entre a Betano ou Betsson, indicamos a Betano. Ela possui mais quantidades de esportes disponíveis, incluindo os mais tradicionais e menos conhecidos para os brasileiros. De modo a formar sua opinião, consulte as casas de apostas e compare as modalidades.

Mercados de apostas

Para quem ainda não conhece, mercados de apostas é um termo técnico que se refere às opções de palpite disponíveis. Por exemplo, apostar no placar de um jogo é um tipo de aposta. Dessa forma, sabemos que esse aspecto é importante.

Afinal, cada jogador possui seus prognósticos para os jogos, estatísticas e em que apostar. Assim, comparamos entre os mercados para saber qual possui mais opções, o da Betano ou Betsson. Além disso, também avaliamos se os operadores possuem mercados próprios e especiais.

Informamos que os mercados avaliados nas casas de apostas foram para o futebol. Veja abaixo.

Betano

Na Betano, o mercado que destacamos é o que permite criar uma aposta. Com ele os usuários conseguem realizar combinações de opções de apostas para um único evento e em um único bilhete.

Por exemplo, é possível combinar o resultado final, ambos marcam, total de gols mais/menos e outras. Além do criador de apostas, também notamos a presença de uma aba “Insigths”. Nela, a plataforma disponibiliza algumas informações relevantes sobre as duas equipes do jogo.

Veja um exemplo. Nos insights, a Betano apresenta informações relacionadas ao mercado. Para o resultado final, a plataforma informa quantos jogos a equipe do encontro venceu na competição.

Para total de gols mais/menos está disponível informações sobre quantos gols os times fizeram nos últimos jogos e mais.

Os outros mercados possuem outras opções de curto e longo prazo, incluindo as populares entre os apostadores do futebol. Ou seja, dados estatísticos para os intervalos, número de gols, faltas, resultado final, chance dupla e vários outros. Caso queira conhecer por completo, visite o site.

Betsson

O primeiro mercado que destacamos na Betsson, é o de apostas pré-definidas. Nele, existem alguns tipos de apostas com opções combinadas. Por exemplo, a equipe A vence, jogador X marca primeiro e mais 2,5 gols.

A Betsson disponibiliza a opção de apostar nos mercados populares e tradicionais. Veja o que pode encontrar no operador.

Resultado da partida, handicap, total de gols, ambas equipes marcam, chance dobrada, empate anula aposta e outros.

Há também apostas esportivas para gols, meio tempo, placar, intervalos e outros.

A lista de marcadores acima não são todas as opções do site. São apenas alguns exemplos para o comparativo entre a Betano ou Betsson. Dessa forma, veja no tópico abaixo o resultado.

Vencedor - Betano

Ambas plataformas possuem tipos de apostas variadas e interessantes para quem realiza apostas esportivas. Isso significa que estão presentes as opções mais tradicionais, onde ocorre a maioria dos palpites.

No entanto, a opção de criar apostas da Betano e a aba “insights”, conferem maior destaque para o operador. Nesse sentido, entre a Betano ou Betsson, a primeira oferece mercados exclusivos e dados estatísticos interessantes para o prognóstico. Por isso, a recomendamos.

Odds - Betano

Já avaliamos os esportes e opções de apostas disponíveis. Nesse caso, também é necessário comparar as odds, são elas quem oferecem a cotação para a aposta. Assim, para uma análise comparativa justa, selecionamos o mesmo evento e o mesmo tipo de aposta.

O evento avaliado foi o jogo entre o Atlético Paranaense x Atlético Mineiro, no mercado resultado final. Veja abaixo o que concluímos sobre as odds.

Betano

Na Betano, o jogo entre Atlético PR e Atlético MG, para resultado final, oferece as seguintes odds.

1 : 2,32;

X: 3.10;

2: 3,40.

Alertamos que as odds mostradas acima são apenas para exemplificar a comparação entre as casas de apostas. As cotações podem sofrer alterações ao longo do tempo, por isso, em sua consulta elas podem ter mudado.

Consideramos que uma aposta seja realizada no time da casa para vencer. Ao fazer um palpite no valor de R$10, o usuário teria um retorno de R$23,2. Agora, veja o mesmo mercado na Betsson.

Betsson

Lembramos que o evento avaliado foi o jogo do Atlético-PR x Atlético-MG, no tipo de aposta para resultado final. Confira os odds disponíveis no momento da nossa consulta.

1: 2,22;

X: 3,05;

2: 3,35.

Com o intuito de comparar, veja o cenário de um palpite de R$10 na vitória do Atlético-PR, o mandante. Nesse caso, o valor obtido seria R$22,2. Lembramos que as odds passam por alterações ao longo do dia e até o acontecimento da partida.

Isso significa que no momento da sua visita ao operador elas podem ter mudado. Ademais, no tópico abaixo apresentamos nossa conclusão para as odds disponíveis nas duas plataformas

Vencedor - Betano

Embora as odds sejam um pouco parecidas e alinhadas com a média do mercado, a Betano, no mercado avaliado, se destacou. Por isso, nesse aspecto consideramos ela como vencedora.

Aplicativo Móvel - empate

Com base na procura de apostadores de casas de apostas por aplicativos móveis, incluímos esse aspecto em nossa análise comparativa. Assim, consultamos ambos operadores e verificamos quais possuem aplicativo, seus requisitos de sistema, adaptação a tela dos celulares e outros.

Nesse sentido, para saber qual possui aplicativo entre a Betano ou Betsson, veja o comparativo abaixo.

Betano

O Betano app pode ser baixado em celulares Android pelos clientes da casa. O aplicativo permite que os apostadores realizem suas apostas normalmente, seja em esportes ou em jogos do cassino. Isso ocorre em um aplicativo ajustado para os smartphones.

Dessa maneira ele possui dimensões adequadas para a tela do celular e requisitos básicos de sistema. Ademais, pode ser um recurso interessante para utilizar.

Saiba os detalhes na nossa página sobre Betano app.

Betsson

Sobre a disponibilidade do aplicativo móvel, a Betsson não fica atrás. Ela tem um aplicativo exclusivo para celulares Android e pode ser baixado por qualquer usuário que tenha interesse. Nele os menus principais da plataforma estão bem visíveis, o que pode tornar a experiência de usuário mais prática.

Confira nossa análise completa no nosso artigo sobre Betsson app.

Empate

Baseado no que foi apresentado, para aplicativo móvel as duas casas de apostas possuem o recurso. Dessa forma, entre Betano ou Betsson, consideramos o empate.

Streaming e apostas ao vivo

Esses dois serviços são bastante interessantes, principalmente quando estão disponíveis em conjunto. De forma resumida, o streaming é o serviço que permite a transmissão de alguns eventos pela própria casa de apostas.

O serviço de apostas ao vivo se refere aos palpites feitos enquanto o evento está em andamento. Por exemplo, para um jogo de futebol, os usuários podem realizar apostas do começo do primeiro tempo até os 90 minutos. Dito isso, veja nossa análise.

Betano

A Betano possui a opção de apostas ao vivo para diversos esportes. Além disso, o streaming está disponível na LiveStream da casa. Mas, informamos que pode ser necessário possuir saldo na conta ou uma aposta recente ativa.

Betsson

Os clientes da Betsson podem assistir transmissões ao vivo e com imagens de alguns eventos. Além disso, também podem realizar palpites esportivos ao mesmo tempo. Afinal, as apostas ao vivo são uma das funções da plataforma.

Ademais, informamos que pode ser necessário cumprir alguns termos e condições para o serviço de streaming.

Empate

Nesse aspecto, consideramos o embate, baseado que ambas as plataformas possuem os dois serviços. Para formar sua opinião sobre, visite as plataformas.

Nosso veredicto: Betano ou Betsson?

Em resumo, com base nos pontos avaliados e comparados, a casa de apostas Betano possui serviços mais interessantes. Veja, na lista abaixo, os pontos em que o operador se destacou.

Esportes disponíveis;

Mercados de apostas esportivas;

Odds.

Por fim, destacamos que se trata de uma avaliação subjetiva, dessa forma, você pode visitar os sites e compará-los. Ademais, também pode valer a pena criar um cadastro nos dois sites.