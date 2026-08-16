جدول مباريات الدوري المصري 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

أعلنت رابطة الأندية المصرية أن الموسم الجديد سيشهد مشاركة 20 نادياً، حيث تبدأ المنافسات بخوض جميع الفرق مرحلة أولى موحدة يلعب فيها كل فريق 19 مباراة، بإجمالي 190 مواجهة مرتقبة.
وتهدف هذه المرحلة إلى ترتيب الأندية بشكل عادل قبل الانتقال إلى المجموعات النهائية، وقد استقرت الرابطة على تحديد مواعيد ثابتة لانطلاق اللقاءات، حيث تقرر إقامة المباريات في تمام الساعة الخامسة والثامنة مساءً في الأيام العادية، وذلك لضمان أفضل تغطية جماهيرية وتلفزيونية ممكنة.
ومراعاة لطبيعة شهر رمضان المبارك، أوضحت الرابطة أنه سيتم تعديل مواعيد المباريات خلال الشهر الكريم لتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بما يتناسب مع مواعيد الإفطار وحضور الجماهير للملاعب.
وفي المرحلة النهائية والفاصلة من عمر المسابقة يتم تقسيم الأندية العشرين إلى مجموعتين بناءً على نتائجهم في المرحلة الأولى. وتضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى، الذين سيتنافسون وجهاً لوجه في دوري من دورين لخوض 15 مباراة حاسمة، لتحديد هوية بطل الدوري المصري للموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات القارية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية، مما يضمن إثارة كبيرة في كل جولة.
وعلى الجانب الآخر، ستتجمع الأندية من المركز السابع وحتى المركز العشرين في مجموعة ضخمة تضم 14 فريقاً، حيث سيكون الصراع فيها على أشده لتفادي الهبوط إلى دوري المحترفين. ومن المتوقع أن تشهد هذه المجموعة إقامة 91 مباراة قوية، نظراً لتقارب مستويات الأندية في النصف الثاني من الجدول ورغبة الجميع في تأمين مقعدهم ضمن دوري الأضواء والشهرة.
كما تأكد هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، حيث ينص النظام الجديد على صعود ثلاثة أندية فقط من دوري القسم الثاني، مما يعني أن موسم 2027-2028 سيشهد مشاركة 19 فريقاً فقط، في إطار تقليص تدريجي لعدد الفرق للوصول إلى العدد المثالي لاحقاً.