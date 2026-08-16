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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات الدوري المصري 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

الدوري المصري الممتاز
الأهلي
الزمالك
بيراميدز
أبو قير للأسمدة
الاتحاد
المصري
المقاولون العرب
بترول أسيوط
سيراميكا كليوباترا
الجونة
إنبي
غزل المحلة
مودرن سبورت
البنك الأهلي
القناة
بتروجيت
سموحة
الجيش
وادي دجلة
زد
مصر

تعرف على جدول مباريات الدوري المصري موسم 2026-2027، وما القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الفرق والنظام الجديد للبطولة...

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أندية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" والمنتخب على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2025-2026 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، وصلت إلى الجولة الأخيرة قبل أن يحصد المارد الأبيض اللقب.

وتشهد النسخة الحالية غياب نادي الإسماعيلي للمرة الثانية في تاريخ النادي، والأولى منذ 68 عاماً، حيث هبط لأول مرة في موسم 1957-1958.

في هذا التقرير الآتي نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2026-2027، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.


  • ما نظام الدوري المصري 2026-2027؟

    أعلنت رابطة الأندية المصرية أن الموسم الجديد سيشهد مشاركة 20 نادياً، حيث تبدأ المنافسات بخوض جميع الفرق مرحلة أولى موحدة يلعب فيها كل فريق 19 مباراة، بإجمالي 190 مواجهة مرتقبة. 

    وتهدف هذه المرحلة إلى ترتيب الأندية بشكل عادل قبل الانتقال إلى المجموعات النهائية، وقد استقرت الرابطة على تحديد مواعيد ثابتة لانطلاق اللقاءات، حيث تقرر إقامة المباريات في تمام الساعة الخامسة والثامنة مساءً في الأيام العادية، وذلك لضمان أفضل تغطية جماهيرية وتلفزيونية ممكنة.

    ومراعاة لطبيعة شهر رمضان المبارك، أوضحت الرابطة أنه سيتم تعديل مواعيد المباريات خلال الشهر الكريم لتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بما يتناسب مع مواعيد الإفطار وحضور الجماهير للملاعب. 

    وفي المرحلة النهائية والفاصلة من عمر المسابقة يتم تقسيم الأندية العشرين إلى مجموعتين بناءً على نتائجهم في المرحلة الأولى. وتضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى، الذين سيتنافسون وجهاً لوجه في دوري من دورين لخوض 15 مباراة حاسمة، لتحديد هوية بطل الدوري المصري للموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات القارية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية، مما يضمن إثارة كبيرة في كل جولة.

    وعلى الجانب الآخر، ستتجمع الأندية من المركز السابع وحتى المركز العشرين في مجموعة ضخمة تضم 14 فريقاً، حيث سيكون الصراع فيها على أشده لتفادي الهبوط إلى دوري المحترفين. ومن المتوقع أن تشهد هذه المجموعة إقامة 91 مباراة قوية، نظراً لتقارب مستويات الأندية في النصف الثاني من الجدول ورغبة الجميع في تأمين مقعدهم ضمن دوري الأضواء والشهرة.

    كما تأكد هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، حيث ينص النظام الجديد على صعود ثلاثة أندية فقط من دوري القسم الثاني، مما يعني أن موسم 2027-2028 سيشهد مشاركة 19 فريقاً فقط، في إطار تقليص تدريجي لعدد الفرق للوصول إلى العدد المثالي لاحقاً.

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  • متى يبدأ الدوري المصري 2026-2027؟ ومتى ينتهي؟

    حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات الدوري المصري.

    الأمر بات رسميًا على تحديد يوم الجمعة 21 أغسطس 2026 موعدًا لانطلاق منافسات الدوري المصري 2026-2027، ومن المقرر أن تستمر منافسات المرحلة الأولى حتى يوم 20 فبراير 2027، حيث ستحصل الأندية بعدها على فترة انتقالية قصيرة لالتقاط الأنفاس قبل الدخول في معمعة الحسم.

    وتنطلق المرحلة النهائية والفاصلة من عمر المسابقة يوم 8 مارس 2027، ومن المنتظر أن تُسدل الستار على منافسات الدوري الممتاز خلال شهر مايو 2027، وهو الموعد الذي سيتم فيه الإعلان رسمياً عن البطل المتوج بالدرع.

    البطولةالدوري المصري 2026-2027
    بداية المرحلة الأولىالجمعة 21 أغسطس 2026
    بداية المرحلة النهائيةالإثنين 8 مارس 2027
    النهايةمايو 2027

  • ما القنوات الناقلة للدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهده عبر الإنترنت؟

    تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات البطولة عبر شاشات القناة.

    أما لهواة البث المباشر، فيمكن الاستعانة بتطبيق أون سبورتس بجانب موقع كورة بلس.

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  • جدول ترتيب الدوري المصري 2026-2027 - الدور الأول

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1 أبوقير00000000
    2الأهلي00000000
    3الاتحاد00000000
    4الشرقية إنبي00000000
    5المصري00000000
    6المقاولون00000000
    7بترول أسيوط00000000
    8سيراميكا كليوباترا00000000
    9الجونة00000000
    10القناة00000000
    11غزل المحلة00000000
    12مودرن سبورت00000000
    13البنك الاهلي00000000
    14بيراميدز00000000
    15سموحة00000000
    16السويس بتروجيت00000000
    17طلائع الجيش00000000
    18وادي دجلة00000000
    19الزمالك00000000
    20زد00000000

  • جدول مباريات الدوري المصري 2026-2027 - الجولة الثانية

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سموحة - بترول أسيوطالأربعاء 26 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 برج العرب
    البنك الأهلي - الزمالكالأربعاء 26 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 القاهرة الدولي
    السويس بتروجيت - طلائع الجيشالأربعاء 26 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 السويس الجديد
    مودرن سبورت - غزل المحلةالخميس 27 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 القاهرة الدولي
    المقاولون العرب - المصريالخميس 27 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 السويس الجديد
    بيراميدز - أبوقيرالخميس 27 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 الدفاع الجوي
    القناة - الجونةالجمعة 28 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 هيئة قناة السويس
    الشرقية إنبي - وادي دجلةالجمعة 28 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 السلام 
    الاتحاد - سيراميكاالجمعة 28 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 الإسكندرية
    زد - الأهليالجمعة 28 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 القاهرة الدولي

  • جدول مباريات الدوري المصري 2026-2027 - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    وادي دجلة - زدالجمعة 21 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 السلام
    أبو قير - البنك الأهليالجمعة 21 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 الإسكندرية
    الزمالك - الاتحادالجمعة 21 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 القاهرة الدولي
    طلائع الجيش - المقاولون العربالسبت 22 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 جهاز الرياضة العسكري
    بترول أسيوط - السويس بتروجيتالسبت 22 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 ملعب أسمنت أسيوط
    غزل المحلة - بيراميدزالسبت 22 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 استاد غزل المحلة
    المصري - سموحةالسبت 22 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 السويس الجديد
    الجونة - مودرن سبورتالأحد 23 أغسطس 2026
    17:00 مصر، 18:00 الإمارات    		 خالد بشارة
    سيراميكا كليوباترا - القناةالأحد 23 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 هيئة قناة السويس
    الأهلي - الشرقية إنبيالأحد 23 أغسطس 2026
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		 القاهرة الدولي