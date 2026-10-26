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أخبار الانتقالات | أبرز المرشحين لخلافة كاريك .. ورئيس البايرن يغري نجم ليفربول ونيكو باز بـ100 مليون!
أبرز المرشحين لخلافة كاريك
أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن هناك توقع واسع النطاق بأن يفقد مايكل كاريك منصبه في القيادة الفنية بنادي مانشستر يونايتد، خلال 48 ساعة، فيما يعد مدرب بايرن ميونخ السابق، يوليان ناجلسمان، ومدرب نيوكاسل السابق، إيدي هاو، هما المرشحان الأبرز لتولي المسؤولية في أولد ترافورد.
وأوصى المدير الرياضي السابق للمان يونايتد، دان آش وورث، بترشيح إيدي هاو، في الوقت الذي يرجح فيه بأن ويلكوكس، المدير الرياضي الحالي، يفضل تعيين مدرب لديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن ناجلسمان معروف جيدًا لرئيس قسم التوظيف في يونايتد، كريستوفر فيفيل، بعد أن عملا معًا في نادي لايبزيج.
ويعد أوناي إيمري وأنطونيو كونتي، ضمن البدائل المحتملة أيضًا، ولكن لا يعتقد بأنهما من بين المرشحين المفضلين حاليًا.
رئيس بايرن ميونخ يغري نجم ليفربول
أكد أولي هونيس، الرئيس الفخري بنادي بايرن ميونخ، لـ"فيلتامسون تاج"، أن الحديث بشأن انتقال مايكل أوليسي إلى ريال مدريد "كلام فارغ"، واللاعب مرتبط بعقد مع البافاري حتى عام 2029، كما أن النادي سيتحدث معه بشأن تمديد عقده خلال الموسم، وإذا لم يرغب في حينها، فسيتم الانتظار وليروا ما سيحدث بعد ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه ليس قلقًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن أوليسي أفضل من لامين يامال، وهو في طريقه ليصبح أفضل لاعب في العالم، كونه يسجل الأهداف ويصنعها وسريع، وهو اللاعب المثالي بكل معنى الكلمة.
وتطرق هونيس للحديث بشأن نجم ليفربول، فلوريان فيرتس، مؤكدًا أنه سيقدم أداءً أفضل بكثير مع بايرن ميونخ، مما يقدمه مع الريدز، وأنه لم يتم دمجه بالشكل الأمثل في صفوف الريدز، وفي ليفركوزن كان يستحوذ على كل كرة، ولكنه في الليفر مجرد لاعب عادي بين عدة لاعبين.
هل يفكر كارل في الرحيل؟
أشار موقع "تيم توك"، إلى أن آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، يراقبون لينارت كارل، مهاجم بايرن ميونخ، وقد يفكر اللاعب في الرحيل إذا لم يحصل على فرصة أكبر للمشاركة، رغم توقيعه عقدًا طويل الأجل في وقت سابق من هذا العام.
وفي هذا السياق، فإن أولي هونيس، انتقد كارل علنًا، بقوله "أعتزم إجراء محادثة جادة مع لينارت، إنه بعيد كل البعد عن أن يصبح نجمًا خارقًا. اللاعبون الشباب يحتاجون إلى التواضع، والمقارنات مع أوليسي لا تفيده بشيء، لا يزال هناك فارق شاسع بينهما".
ماركوس راشفورد على أعتاب الرحيل
ذكر موقع "هوليجان سوكر"، بأن مسؤولي مانشستر يونايتد، وإدارة إيفرتون، قد بدأوا اتصالاتهم الرسمية لإتمام صفقة انتقال ماركوس راشفورد، في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، دون أي ضمانات للتوصل لاتفاق نهائي حتى الآن، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه، مثل توتنهام هوتسبير ونيوكاسل وكريستال بالاس، وكذلك نابولي الذي تواصل مع وكيل اللاعب لاستكشاف إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.
موقف توتنهام من صراع ريال مدريد وبرشلونة
كشفت صحيفة "دياريو آس"، عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة، بضم بيدرو بورو، الظهير الأيمن لتوتنهام هوتسبير، والذي يتوقع أن يطلب مبلغًا كبيرًا من أجل الموافقة على رحيله، ورغم انفتاح اللاعب صاحب الـ27 عامًا على العودة إلى الدوري الإسباني، فإن "سبيرز" استبعد بشكل قاطع رحيله في منتصف الموسم.
نيكو باز بـ100 مليون؟
كشف موقع "Caughtoffice" عن رغبة نادي تشيلسي في ضم لاعب وسط مهاجم كومو، نيكو باز، حيث يرغب تشابي ألونسو في تعزيز صفوف البلوز، بعد أن أرسل النادي كشافين لمتابعة أدائه أمام فيورنتينا وفينورد، فيما تشير التقارير إلى أن ريال مدريد يحتفظ بخيار إعادة شراء باز مقابل 80 مليون يورو، ولكن يطلب النادي أكثر من 100 مليون من الأندية الأخرى المهتمة، خاصة إذا ما ارتفعت قيمته السوقية حال مواصلة كومو لمستوياته المتميزة في دوري أبطال أوروبا.
عودة أرنولد إلى آنفيلد؟
أفاد موقع "فوتبول إنسايدر" بأن ترنت ألكسندر أرنولد، ظهير ريال مدريد، لا يعتبر هدفًا رئيسيًا لليفربول، في ظل تقييم خيارات مركز الظهير الأيمن مستقبلًا، في الوقت الذي يجد فيه صاحب الـ28 عامًا، منافسة شرسة مع دينزل دومفريس وفيديريكو فالفيردي، تؤثر على حظوظه في المشاركة، إلا أنه لا توجد أي تحركات جادة للعودة إلى آنفيلد.
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