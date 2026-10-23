خاكوبو رامون | لأن ندم ريال مدريد في كومو ليس فقط نيكو باز

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نجم آخر من الملكي يثير حسرة جماهيره في النادي الإيطالي الصاعد بقوة

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كانت الجولة الفائتة من دوري أبطال أوروبا مسرحًا لنثر إبداعات الأرجنتيني نيكو باز من جديد، المنتقل من ريال مدريد إلى كومو هذا الصيف مقابل ستين مليون يورو هز شباك مانشستر يونايتد في مناسبتين وساهم بصناعة هدف آخر في اكتساح الفريق الإيطالي لمانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف.

ولكن إذا كان باز قد جعل جمهور ريال مدريد تتحسر على عدم وجوده ضمن صفوف فريقها وهو الذي يثبت نفسه يوم بعد يوم كأحد أبرز المواهب حول العالم، فلاعب آخر في صفوف كومو أثار حسرة جماهير الملكي، وهو قلب الدفاع خاكوبو رامون.

في الحادي والثلاثين من يوليو 2025 أعلن كومو ضم رامون من صفوف الميرينجي مقابل فقط مليوني ونصف المليون يورو، وفي نفس السوق ضم ديوجو كارلوس المدافع البرازيلي صاحب التجارب في إشبيلية، أستون فيلا، وفنربخشه، لينتهي المطاف بالأخير في بارما هذا الصيف، والأول كقائد لدفاعات فريق سيسك فابريجاس.

إذا أردنا اختيار عنوان لمسيرة الإسباني الشاب تحت قيادة مواطنه في إيطاليا فستكون "النمو السريع"، سعر اللاعب قفز من 2.5 مليون يورو إلى 45 مليونًا، من شارك في ست مباريات فقط مع ريال مدريد بالماضي يقترب الآن من الرقم خمسين مع كومو، ومن لعب في مختلف فئات إسبانيا السنية في الماضي، أصبح الآن مرشحًا للظهور مع أبطال العالم في المستقبل القريب.









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استفاد رامون من اللعب في إيطاليا لتشرب أسرار المهنة، ومن أفضل منهم في أساليب الكرة الدفاعية لمدافع شاب ليطور من نفسه، والنتيجة مدافع عصري طويل القامة ولكن سريع، قوي بدنيًا في الالتحامات وألعاب الهواء، يجيد البناء من الخلف والتمرير، وكذلك هز الشباك، إذ يملك أربعة أهداف بالفعل مع كومو حتى الآن، آخرهم رأسيته في شباك يونايتد.









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الأنباء السعيدة لريال مدريد؟ هو أنه يملك بعد فرصة استعادة رامون مقابل فقط ثمانية ملايين يورو بحسب الاتفاق وقت بيعه للنادي الإيطالي، وقيل إنه حاول هذا الصيف إعادته بالفعل ولكن اللاعب هو من رفض لتفضيله البقاء في إيطاليا والحفاظ على مكانه كلاعب أساسي، نفس ما فعله نيكو باز أيضًا هذا الصيف.

ريال يملك أيضًا بندًا يجعله يحق له الحصول على خمسين بالمائة من قيمة أي عملية بيع للاعب سيقوم بها كومو، وإن كان بالنهج الذي يسير عليه الفريق الإيطالي وصعوده الصاروخي على الساحة، سيكون اللاعبين هم الراغبين بالقدوم وليس الرحيل عن صفوفه، ونيكو باز الذي فضله على ريال مدريد دليل.

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يملك رامون هدفًا وحيدًا بقميص النادي الملكي كان في 2025 ضد مايوركا بالدقيقة الأخيرة ليحسم الثلاث نقاط لصالح ناديه، ووقتها احتفل بتقبيل قميصه وشعاره، لقطة ستتمنى جماهيره أن تراها من جديد، ليس فقط بالنظر لإمكانياته الفنية وتطوره، ولكن لافتقاد التشكيل الحالي لأبناء "لا فابريكا" عقب عملية البيع الكبرى الصيف الفائت للعديد من عناصرها لجمع الأموال، ومن يعرف، قد يغلب الحنين الإسباني الشاب، ويعود مستقبلًا بشروطه وليس شروط ناديه لقيادة دفاعات الملكي.