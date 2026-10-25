أخبار الانتقالات | اعتذار خوليان ألفاريز وريال مدريد وبرشلونة في صراع خماسي على نجم برايتون

عقب الانتصار السبت على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني بنفسه، خرج خوليان ألفاريز عبر وسائل الإعلام للاعتذار لجمهور ناديه عن تصريحاته الصيف الفائت.

وقال ألفاريز مع "موفي ستار" إنه يتفهم غضب الجمهور بعد كل المساندة الممنوحة له، وأنه في طريقه للعودة لأفضل مستوياته، ويطمح لمساعدة الفريق من جديد.

وكان ألفاريز قد خرج علنًا وطلب مغادرة أتلتيكو مدريد والسماح له بالانتقال إلى برشلونة على هامش مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم، الصفقة التي لم تتم في نهاية المطاف عقب تمسك أتلتيكو مدريد بمطالبه.