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أحمد فرهود

يملك تأثيرًا مشابهًا لأشرف حكيمي ولكن!.. "الكرة الذهبية" تكشف إخفاق القوة الناعمة السعودية مع سعود عبدالحميد

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
سعود عبد الحميد
أشرف حكيمي
لانس
باريس سان جيرمان
السعودية
الدوري الفرنسي

النجم السعودي يتألق منذ الموسم الماضي..

اقرأ بتأنٍّ، ولا تستعجل حكمك علينا!؛ فنحن لن نقارن بين لاعبين اثنين بالمعنى الحرفي، وإنما سنستعرض فكرة عامة فقط.

هذه الفكرة العامة؛ أساسها هو: "هل فشلت القوة الناعمة السعودية في الترويج لنجوم الأخضر عالميًا؟!".

والحديث هنا تحديدًا؛ عن النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن منتخب السعودية ونادي لانس الفرنسي.

سعود هو ذلك اللاعب الذي تخطّى الصعوبات؛ ليثبت نفسه بقوة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس، الذي انضم إليه في صيف عام 2025، قادمًا من نادي روما الإيطالي.

وبدأ هذا اللاعب بشكل بطيء مع فريقه الفرنسي؛ حيث كان حبيسًا لـ"دكة البدلاء"، ويتحصل على دقائق قليلة جدًا، قبل أن ينفجر مع بداية عام 2026.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح سعود أحد الأظهرة البارزين في الملاعب الفرنسية؛ وهو ما يقودنا إلى نقاط مهمة للغاية، سنستعرضها في السطور القادمة من تقريرنا..

  • أيام رائعة يعيشها سعود عبدالحميد مع لانس

    في البداية وقبل كل شيء؛ لنتحدث عن "مسيرة" النجم الدولي سعود عبدالحميد مع نادي لانس الفرنسي، منذ صيف 2025 وحتى الآن.

    سعود شارك في 37 مباراة رسمية مع لانس، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث جاءت أرقامه الفردية، على النحو التالي:

    * دقائق: 2.252.

    * مساهمات تهديفية: 12.

    * أهداف: 4.

    * تمريرات حاسمة: 8.

    وجماعيًا.. قاد النجم الدولي السعودي، مع باقي زملائه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس؛ للتتويج بكأس فرنسا في موسم 2025-2026، ثم كأس الأبطال الفرنسي "السوبر" مطلع الموسم الرياضي الحالي.

  • أشرف حكيمي.. المقياس الحقيقي لأي ظهير أيمن!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ فإنه عندما نقول لاعبًا ينشط في مركز "الظهير الأيمن"، فإن المقياس العالمي الآن هو النجم المغربي أشرف حكيمي.

    نعم.. حكيمي، الذي يلعب في صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ يُعد أحد أبرز الأظهرة اليمنى في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية.

    لذا؛ إذا أردت أن تقيس مستوى أو أداء أي ظهير أيمن في العالم، فيجب أن تكون المقارنة مع حكيمي بالذات.

    وإذا نظرنا إلى أرقام حكيمي، بين الموسمين الماضي والحالي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ سنجد الآتي:

    * مباريات: 44.

    * دقائق: 3.541.

    * مساهمات تهديفية: 13.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 10.

    ونجح حكيمي في التتويج بثنائية "الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا" عام 2026؛ بالإضافة إلى الحصول على كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم الحالي، بعد الفوز على نادي أستون فيلا الإنجليزي.

    أيضًا.. قاد النجم المغربي منتخب بلاده، إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؛ قبل الخروج أمام فرنسا، بشكلٍ رسمي.

  • سعود.. منظومة أقل قوة ولكن بـ"تأثير هجومي مثل حكيمي"!

    بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ قد يتساءل البعض قائلين: "ماذا تريد أن تصل بحديثك؟!".

    انظر عزيزي القارئ؛ كما ذكرنا في بداية تقريرنا.. نحن لا نقارن بين لاعبين اثنين أبدًا، لكن أرقام الثنائي السعودي سعود عبدالحميد والمغربي أشرف حكيمي تلفت الأنظار بالفعل.

    سبب ذلك؛ هو أن سعود يقترب من حكيمي في عدد المساهمات التهديفية، رغم الفوارق بين اللاعبين، ما يلفت الانتباه إلى الآتي:

    * أولًا: حكيمي لعب دقائق أكثر من سعود؛ منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن.

    * ثانيًا: حكيمي يلعب وسط منظومة عالمية قوية في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ عكس سعود الذي يمثّل فريقًا أقل جودة بالطبع، وهو لانس.

    * ثالثًا: حكيمي يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية، مثّل خلالها أندية عملاقة؛ بينما سعود لا يزال في سنواته الأولى بالقارة العجوز.

    ومع إيماننا الكامل بأن الأرقام ليست كل شيء في كرة القدم، وأنها قد تكون خادعة في أوقات كثيرة؛ فإن سعود يستحق أن يُناقش ضمن الأظهرة البارزين في الملاعب الفرنسية، نظرًا لما قدّمه منذ الموسم الماضي.

    نعم.. سعود كان فعالًا هجوميًا بشكلٍ كبير؛ كما قدم العديد من المساهمات الدفاعية، التي قادت فريق لانس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    ونعيد ونكرر: نحن لا نتحدث في المطلق، وإنما عن مرحلة زمنية محددة؛ حيث شهد أداء حكيمي تذبذبًا في بعض الفترات، بينما تألق سعود مع منظومة أقل قوة بكثير من باريس سان جيرمان.

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  • القوة الناعمة السعودية تخفق في استثمار تألق سعود عبدالحميد

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ سنجد النجم المغربي أشرف حكيمي يحتل "المركز الثالث عشر" في ترتيب جائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    هنا.. يظهر لنا تأثير أمرين مهمين للغاية في عالم الساحرة المستديرة؛ وهما:

    * أولًا: اسم اللاعب والنادي الذي ينشط فيه.

    * ثانيًا: تأثير القوة الناعمة في عالم كرة القدم.

    وللتأكيد؛ نحن لا نقول إن حكيمي لا يستحق أن يدخل قائمة أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا نتحدث عن عدم استغلال "القوة الناعمة السعودية" في الترويج للنجم الدولي سعود عبدالحميد.

    "القوة الناعمة" تتمثل في الإعلام، وعلاقات المسؤولين عن الرياضة السعودية مع نظرائهم الدوليين، وغيرها من الأمور الأخرى؛ حيث نرى أن تألق سعود وكتابته فصلًا مهمًا في مسيرة اللاعبين السعوديين بالقارة الأوروبية، لم يحظيا بالترويج الذي يتناسب مع أهمية هذه التجربة.

    نعم.. في تاريخ الرياضة السعودية، تظل تجربة سعود الاحترافية في أوروبا؛ فرصة مهمة لتسليط الضوء على إمكانات اللاعب السعودي، وقدرته على المنافسة خارج حدود دوري بلاده.

    وبالتالي؛ يجب أن يتعلم السعوديون كيف يروّجون لنجومهم، خاصة عندما يقدم اللاعب مستويات مميزة في الملاعب الأوروبية، ويحقق أرقامًا تستحق المتابعة والاحتفاء.

    ربما وقتها؛ قد نجد لاعبًا سعوديًا محترفًا يبدع في الملاعب الأوروبية، ويحظى بفرصة الدخول ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم مثلًا.