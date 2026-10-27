بسبب كامافينجا.. الليجا تحقيق مع برشلونة بعد الخسارة من ريال مدريد في الكلاسيكو!

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تحوّل أسبوع برشلونة البائس من سيئ إلى أسوأ، إذ يواجه النادي الآن إجراءً تأديبياً محتملاً عقب المشاهد التي شهدها كلاسيكو الأحد. ومن المنتظر أن يتحرك الدوري الإسباني بعد أن بدا أن أحد المتفرجين استهدف لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا خلال احتفالات الفريق الضيف على ملعب كامب نو.

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مشاهد قبيحة تعكّر صفو خاتمة الكلاسيكو

كان كيليان مبابي قد سجّل للتوّ هدف الفوز الحاسم لريال مدريد، هدفٌ انطلق من بناء رائع للعبة من جانب كامافينجا. وفيما اندفع لاعبو ريال مدريد المنتشون للاحتفال بالقرب من جماهير الأرض في كامب نو، تحوّل الجو سريعاً إلى مشهد عدائي.

انحنى أحد المتفرجين فوق الحواجز وأرجح عمود عَلَم بعنف باتجاه لاعب الوسط الفرنسي. وسارع زملاء كامافينجا القلقون إلى التدخل، مبعدين إياه عن الخط الجانبي لتجنّب أي احتكاك جسدي إضافي مع الجمهور الهائج.

ولم تنتهِ الفوضى عند هذا الحد. فقد تساقطت القذائف من المدرجات، بينها زجاجة ماء، وإن لم تُصب أيٌّ منها نجم ريال مدريد. وأجبر هذا الجو العدائي على إصدار إعلان عبر مكبرات الملعب، وتوقيف اللعب مؤقتاً لعدة دقائق.

طاقم الحكام يدوّن الاضطرابات على الخط الجانبي

سارع الحكم خوان مارتينيز مونويرا إلى تسجيل ملاحظاته حول السلوك العدائي للجماهير. ودوّن الحكم واقعة عمود العَلَم والقذائف المرمية في تقريره الرسمي الملزم بعد المباراة، ممهّداً الطريق لمزيد من التدقيق التنظيمي.

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وبناءً على ما قدّمه الحكم في تقريره الرسمي وعلى تقارير خارجية، قرّر مسؤولو الليجا تصعيد الأمر. ووفقاً لـذي أتلتيك، فإن دوري الدرجة الأولى الإسباني سيبلّغ رسمياً عن الاعتداء المزعوم إلى اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وستراجع السلطات الآن لقطات الملعب وبثّ المباراة للتعرف على الأفراد المتورطين. وعلى اللجنة التأديبية بعد ذلك أن تحدّد شدّة العقوبات التي ستُفرض على العملاق الكتالوني، الذي بات ينتظر مصيره.

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بداية برشلونة المثالية تنهار تحت الضغط

يختم الجدل خارج أرض الملعب أياماً كارثية عاشها برشلونة. فخسارة مؤلمة في دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان تفاقمت على الفور الآن بخسارة محلية مريرة أمام ألدّ غريم له.

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وأنهت خسارة الأحد فجأةً بداية النادي المثيرة للإعجاب التي شهدت تسعة انتصارات متتالية في مستهل مشوار الدوري. واستغلّ ريال مدريد الزلة، ليقلّص الفارق في صدارة ترتيب الليجا إلى ثلاث نقاط فقط.

ورغم أن المنافسة الشرسة سمة طبيعية من سمات الكلاسيكو، تبقى سلطات كرة القدم الإسبانية حريصة على استئصال العنف الجسدي. ويتعامل مسؤولو برشلونة الآن مع تراكم غير مرغوب فيه من النتائج السيئة ومشاكل الإصابات والمتاعب التأديبية، التي تأتي جميعها في أسوأ توقيت ممكن.

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في انتظار الحكم التأديبي

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على برشلونة أن يعيد ترتيب صفوفه سريعاً على أرض الملعب فيما ينتظر نتيجة تحقيق الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وأي عقوبات قاسية، مثل الإغلاق الجزئي للملعب أو الغرامات الباهظة، ستُلحق مزيداً من الضرر بنادٍ يصارع هبوطاً مفاجئاً في المستوى.

وسيأمل الفريق الكتالوني بشدة في تجاوز خيبة الأمل المزدوجة لهذا الأسبوع. فالحفاظ على تقدّمه الطفيف بفارق ثلاث نقاط في صدارة الليجا بات أولويته الوحيدة فيما يتطلع إلى طيّ صفحة خلافات نهاية الأسبوع.