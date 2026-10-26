بعد تتويج كوفنتري سيتي المذهل بلقب دوري البطولة الإنجليزية الموسم الماضي بقيادة فرانك لامبارد، عاد الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا. لا تفوّت فرصة مشاهدته على أرض الملعب، واحجز تذاكر مبارياته المقبلة اليوم.

يدرك كوفنتري سيتي أنه يواجه تحديًا هائلًا على مدار الموسم، لكن المؤشرات المبكرة تدل على امتلاكه الروح القتالية اللازمة لتجنب الهبوط.

بعد بداية صعبة لم يحقق خلالها أي فوز، وشملت رحلتين شاقتين لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، حقق كوفنتري فوزين متتاليين على نوتنجهام فورست ونيوكاسل، ما رفع معنويات اللاعبين والمشجعين على حد سواء، وسيسعى إلى البناء على هذين الأداءين.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعدك في مباريات كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها وغير ذلك.

مباريات كوفنتري سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت، 31 أكتوبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد سندرلاند التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الجمعة، 6 نوفمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب هيل ديكينسون (خارج أرضه) السبت، 21 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت، 28 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) الأربعاء، 2 ديسمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت، 5 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر أولد ترافورد (خارج أرضه) السبت، 12 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت، 19 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الأحد، 27 ديسمبر (2 ظهرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد تشيلسي التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الأربعاء، 30 ديسمبر (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد برينتفورد التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت، 2 يناير (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد كوفنتري سيتي التذاكر أنفيلد (خارج أرضه) الأربعاء، 6 يناير (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر كوفنتري سيتي

لشراء تذاكر كوفنتري سيتي الرسمية، يجب الحصول عليها عبر قنوات النادي الأساسية، إذ يبدأ البيع على مراحل تُمنح فيها الأولوية لأعضاء النادي، قبل إتاحته للمشجعين الذين سبق لهم حجز تذاكر.

تُطرح تذاكر المباريات أولًا لأعضاء «سكاي بلو». وإذا تبقت تذاكر، تُفتح مرحلة البيع التالية للمشجعين الذين سبق لهم الشراء. ونادرًا ما تُطرح تذاكر المباريات ذات الإقبال الكبير أو مواجهات الديربي المحلية للبيع العام للجمهور، وذلك لمنع جماهير الفريق الزائر من شراء مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

بالنسبة لكل مباراة، يعتمد موعد بدء بيع التذاكر اعتمادًا تامًا على تاريخ إقامتها. وعادةً ما يبدأ البيع قبل المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

يمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي من السوق الثانوية. وتُعد ستاب هاب واحدة من أبرز المنصات للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوفنتري سيتي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كوفنتري سيتي الرسمية والتذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المباراة ومنطقة الجلوس والفئة العمرية، وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العادية للبالغين عادةً بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

يعتمد النادي نظامًا لفئات المباريات، وهي الفئة A والفئة B والفئة C، وفقًا لحجم الطلب على التذاكر، إلى جانب تقسيم المدرجات إلى مناطق جلوس محددة في كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا:

منطقة الجلوس / نوع الفئة نطاق أسعار تذاكر البالغين (تقريبًا) المنطقة العادية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة العائلية 30 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة 42 إلى أكثر من 80 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة ذات المقاعد المبطنة 47 إلى أكثر من 60 جنيهًا إسترلينيًا

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقصورات الخاصة ودخول الصالات وتجارب تناول الطعام لكبار الشخصيات من نحو 120 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا، المعروف سابقًا باسم ريكو أرينا، ملعب ومجمع معارض متعدد الاستخدامات يقع في كوفنتري، وتبلغ سعته 32,609 متفرجين.

افتُتح المكان في الأصل في أغسطس 2005 بتكلفة بلغت 113 مليون جنيه إسترليني، ويجمع الرياضة والمعارض التجارية الكبرى وكازينو وفندقًا داخل الموقع في مركز واحد نابض بالحياة.

انتقل نادي كوفنتري سيتي من ملعبه التاريخي هايفيلد رود ليستقر في الملعب الجديد عام 2005. لكن تاريخ الملعب شهد اضطرابات كبيرة بسبب خلافات حول الملكية والإيجار.

ونتيجة لهذه الخلافات، اضطر النادي مؤقتًا إلى خوض مبارياته البيتية خارج المدينة، في ملعب سيكسفيلدز بمدينة نورثامبتون وملعب سانت أندروز بمدينة برمنجهام.

وشهد أغسطس 2025 إنجازًا تاريخيًا حين أكمل كوفنتري سيتي شراء الملعب، ليصبح مالكًا لملعبه بالكامل للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لحظات لا تُنسى في كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

المباراة الافتتاحية : استضاف الملعب أول حدث مفتوح للجمهور في أغسطس 2005، حين فاز كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-0 أمام جماهيره المبتهجة.

المباراة الحاسمة التي سجلت رقم الحضور القياسي : سجل الملعب أعلى حضور جماهيري له في مباراة كرة قدم، بعدما امتلأ بـ31,452 مشجعًا خلال مباراة حاسمة في تصفيات الصعود بدوري البطولة الإنجليزية أمام ميدلزبره (مايو 2025)، فاز فيها كوفنتري بنتيجة 2-0.

أولمبياد لندن 2012 : استضاف الملعب مباريات كرة القدم الأولمبية، وتغير اسمه إلى «ملعب مدينة كوفنتري» طوال البطولة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة برعاية الشركات.

أول ثلاثية: في ديسمبر 2009، سجل مهاجم كوفنتري سيتي فريدي إيستوود أول ثلاثية في تاريخ الملعب خلال مباراة أمام بيتربورو يونايتد.

أرقام كوفنتري سيتي وإحصاءاته

يحتل نادي كوفنتري سيتي، المعروف بلقب «السماويون»، مكانة فريدة تتسم بالصمود في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. تأسس عام 1883 باسم سينجرز إف سي قبل تغيير اسمه في 1898، ويشتهر ببقائه في دوري الدرجة الأولى 34 عامًا متواصلًا.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

كأس الاتحاد الإنجليزي : لقب واحد (1987)

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة : لقب واحد (2017)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: ستيف أوجريزوفيتش (601)، برايان بوروز (474)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كلاري بورتون (189)، بيلي ليك (129)

ثورة السماويين (1962-1967)

غيّر المدرب الشهير جيمي هيل هوية النادي بإدخال الزي السماوي ونشيد النادي وبرامج المباريات الحديثة. وقاد الفريق إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى عام 1967.

مجد كأس الاتحاد الإنجليزي

تحت قيادة جون سيليت وجورج كيرتس، تغلب كوفنتري على فريق توتنهام هوتسبير المدجج بالنجوم بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي على ملعب ويمبلي. ولا تزال ضربة الرأس الارتمائية الشهيرة لكيث هوشن واحدة من أبرز الصور في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي.



