حتى لا يعيش مأساة فيرتس .. إبراهيم مازا ليس صفقة طوارئ يا باريس ورقم مفاجئ يقلب الموازين بمركزه الأنسب!

منذ تألقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في 25 نوفمبر 2025، ومساهمته في انتصار باير ليفركوزن على الفريق الإنجليزي 2/0، والجميع يتعامل مع إبراهيم مازا على أنه موهبة فذة قادمة بقوة.

ليفركوزن وقتها كان قد تخلى للتو عن فلوريان فيرتس إلى ليفربول، ليجد النادي الألماني أنه عثر على خليفته بأسرع وقت ممكن، على الرغم من أن إسهاماته وقتها لم تقترب من نجم الريدز، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 بكل البطولات.

الأرقام ليست مبهرة، ولكنها كانت كافية لجعل آرسنال ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وعدة أندية أخرى تخطط للتعاقد معه، خاصة وأنه يسير بخطى ثابتة نحو التطور وفعل المزيد، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 في 9 مناسبات خلال الموسم الجاري.

موهبة مازا تستحق كل تقدير، ولذلك عندما أصيب خفيتشا كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، وتأكد غيابه عن باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، ظهرت الأنباء حول اهتمام النادي الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب.

ولذلك جئنا لمناقشة الأمر .. هل باريس هو المكان المناسب للنجم الجزائري؟ أم عليه الانتظار لفرصة أخرى أو البقاء مع ليفركوزن حتى يتطور ويصبح جاهزًا لارتداء قمصان الكبار!