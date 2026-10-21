دفاع برشلونة بين "المجاملات، الحلول الترقيعية وخذلان كانسيلو في القمم الأوروبية".. هانزي فليك يخدع نفسه قبل الجمهور

هل مباراة واحدة ستجعلنا نغيّر رأينا؟! هل سنبخس حق المدرب بسبب خسارة ما؟! وهل سنقلل من كل العمل الإداري والفني الذي تم إنجازه على مدار أشهر كاملة، بعد 90 دقيقة فقط سيئة؟!.

كل هذه الأسئلة مرتبطة بنادٍ واحد فقط لا غير؛ هو العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

نعم.. برشلونة بقيادة فليك قدّم بداية موسم رائعة للغاية في 2026-2027؛ وذلك بتحقيق 11 انتصارًا متتاليًا، سواء محليًا أو في دوري أبطال أوروبا.

إلا أن هذه السلسلة الرائعة توقفت أخيرًا؛ بخسارة الفريق الكتالوني العملاق (2-4) أمام مضيفه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذه الخسارة الأولى في موسم برشلونة أشعلت الضوء الأحمر من جديد، وأعادت فتح بعض الملفات المسكوت عنها؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..