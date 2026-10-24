كم عدد أهداف إرلينج هالاند في مسيرته حتى الآن؟

يُنظر إلى النرويجي إرلينج هالاند على أنه أحد أبرز الهدافين الشباب في كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى سجله التهديفي المذهل الذي رافقه تقريبًا منذ بداية مسيرته الاحترافية.

هالاند نجح خلال مسيرته القصيرة نسبيًا في الملاعب في تسجيل العديد من الأهداف، على صعيد الأندية والمنتخبات، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أن النجم النرويجي الشاب لا يزال يتحسس طريقه في كرة القدم العالمية.

وصاحبت الضجة هالاند منذ بداية مسيرته الكروية، بالنظر إلى القوة البدنية التي يملكها، وقدرته على إنهاء الهجمات بالقدمين والرأس بكفاءة لا مثيل لها.

ويبدو أن انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي لن يعطل مسيرته التهديفية المذهلة، حيث واصل سجله التهديفي المذهل، وأصبح حديث الجميع من نقاد وجماهير في الدوري الإنجليزي، بعد أسابيع قليلة من انتقاله إلى بطل المسابقة.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

في هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها إرلينج هالاند في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف هالاند مع مانشستر سيتي؟

انضم إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند، ويبدو أنه لم يجد أدنى صعوبة في التأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم عدم تمكن هالاند من التسجيل في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول قبل أسبوع على بداية الدوري الإنجليزي، إلا أنه انطلق في "البريمييرليج" بعد أن سجل 34 هدفًا في أول موسم له ليحقق رقمًا قياسيًا للتاريخ.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الإنجليزي 141 122 25 دوري أبطال أوروبا 41 38 2 الدرع الخيرية 4 0 0 كأس الرابطة الإنجليزية 5 1 0 كأس الاتحاد الإنجليزي 14 12 2 كأس السوبر الأوروبي 1 0 0 كأس العالم للأندية 4 3 1 المجموع 210 176 30

كم عدد أهداف هالاند مع بوروسيا دورتموند؟

مسيرة هالاند مع بوروسيا دورتموند كانت مذهلة بحق، منذ انضمامه إلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قادمًا من سالزبورج النمساوي في يناير 2020.

ويملك هالاند معدلًا تهديفيًا مذهلًا مع بوروسيا دورتموند، يقترب من هدف في المباراة الواحدة، وتوج مسيرته مع الفريق بلقب واحد في كأس ألمانيا.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الألماني 67 62 19 دوري أبطال أوروبا 13 15 2 كأس ألمانيا 7 8 1 السوبر الألماني 2 1 1 المجموع 89 86 23

كم عدد أهداف هالاند مع النرويج؟

يملك هالاند سجلًا مذهلًا مع منتخب النرويج، سواء في الفئات السنية، أو مع المنتخب الأول، ولعل تسجيل اللاعب لتسعة أهداف في مباراة واحدة خلال الفوز الضخم والتاريخي على هندوراس بنتيجة 12-0 لحساب دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أقيمت في بولندا في 2019، كان نقطة الانطلاق الحقيقية للاعب في عالم كرة القدم.

ومع المنتخب النرويجي الأول، لعب هالاند 59 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 65 هدفًا.

كم عدد أهداف إرلينج هالاند طوال مسيرته؟