شبح فينيسيوس لا يزال هائمًا على وجهه في ريال مدريد.. إلى مبابي: إما التتويج بالأبطال أو التسليم بمصير الصغار!

عاشت جماهير الساحرة المستديرة ليلة درامية جديدة مع إعلان نتائج مجلة فرانس فوتبول، حيث تجرع الفرنسي كيليان مبابي مرارة تفويت فرصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية من جديد، بعد مسار طويل من الترقب والوعود التي سبقت انضمامه إلى ريال مدريد.

ورغم تألقه اللافت قبل ساعات قليلة من الحفل وحسمه مواجهة الكلاسيكو بثنائية مدوية، فإن قاعة الحفل الباريسي لم تشهد التتويج المنتظر، لتطفو على السطح ذكريات الموسم قبل الماضي القاسية، حينما تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لصدمة مماثلة هزت استقراره الذهني لشهور، وألقت بظلال معقدة على أروقة النادي الملكي لم تنته حتى اليوم.



