قد يغيب فينسنت كومباني عن مقاعد بايرن ميونخ لأسابيع، وفقًا للصحفي الألماني المرموق مارسيل رايف. فقد انهار المدرب البلجيكي في مجمع تدريبات النادي يوم الجمعة ولا يزال في المستشفى.

بينما كان يشاهد حصة تدريبية لفريق بايرن ميونخ تحت 23 عامًا يوم الجمعة الماضي، انهار كومباني. ووصلت طائرة إسعاف مروحية إلى الملعب، لكن لم تكن هناك حاجة إليها.

ونقلت سيارة إسعاف لاعب مانشستر سيتي السابق إلى المستشفى، حيث لا يزال موجودًا. وتفيد وسائل الإعلام الألمانية بأن كومباني يعاني من عدوى فيروسية.

ويعتقد رايف أن تعافي كومباني قد يستغرق شهورًا، وليس أسابيع. وقال: «هذه ليست مجرد نزلة برد خفيفة. إنها حالة خطيرة. زوجتي طبيبة وقد أخبرتني بذلك. لذا فلنتوقف عن التكهنات. حتى نزلة البرد العادية تؤثر عادةً على عضلة القلب. إنها حالة خطيرة».

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وفي حديثه إلى Sport BILD، قال رايف أيضًا إنه يأمل ألا يرى كومباني لفترة من الوقت. وختم قائلًا: «لا أريد أن أراه لفترة، أو أن أسمع منه أي شيء أو ما شابه ذلك. دعوه يتعافى في سلام؛ هذا هو المهم. كل شيء آخر ثانوي. بايرن سيتدبر أمره. الأهم بكثير هو أن يتعافى تمامًا».

كما وجّه هاري كين كلمات تشجيع لمدربه مساء يوم الاثنين. فقد فاز اللاعب الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية وتمنى لكومباني الشفاء في كلمته.

وعلى صدارة البوندسليجا، يملك بايرن الرصيد نفسه من النقاط الذي يملكه بوروسيا دورتموند. ويلتقي الناديان مساء يوم السبت.