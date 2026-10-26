هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Mohamed Salah Trabzonspor GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

يستفزنا وعلى المدرب إهانته .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح بلقاء طرابزون سبور وريزا سبور

فقرات ومقالات
محمد صلاح
ريزة سبور ضد طرابزون سبور
ريزة سبور
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح بمواجهة طرابزون سبور وريزا سبور؟

إن كانت الإشادات هي السائدة في علاقة جمهور طرابزون سبور مع نجم الفريق المصري محمد صلاح، فاليوم كُسرت تلك القاعدة التي استمرت لأشهر، على إثر ما قدمه مو خلال مواجهة ريزا سبور.


تذاكر مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


رفاق صلاح حقق فوزًا صعبًا خلال مواجهة ريزا سبور برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي 2026-27.

الرباعية لم يضع بها صلاح بصمته سواء بالصناعة أو التسجيل، وإن كان صاحب تمريرتي "بري أسيست" في الهدفين الأول والثالث، مع مجهود بدني قليل على مدار 85 دقيقة شارك بها، لذا تباينت ردود فعل الجماهير حول ما قدمه، وإن كانت الانتقادات هي السائدة.

في السطور التالية، نستعرض سويًا أبرز ما كتبه الجمهور حول أداء محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وريزا سبور..


  • بسبب عدم عودة صلاح للخلف، تبقى الظهير واجنز بينا وحده، المشكلة في تلك المنطقة.




  • صلاح وموتشي يستفزاننا، تبًا لهما!




  • يا صلاح، أنت غائب تماماً عن اللعب! تتقاضى 15 مليون يورو، تفاعل قليلاً مع هذه المباراة!



    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • يا صلاح، إذا لم تكن ستلعب، فقل 'أنا لا ألعَب' وتنتهي القصة، من الواضح أنهم لا يستطيعون إخراجك.



  • حتى لو كان صلاح، فاللاعب الذي لا يُعطي القميص حقّه ستمسكه من أذنه وتخرجه من أرض الملعب، بل وستهينه أيضاً!



  • يا محمد صلاح، أرجوك ليس اليوم الذي تلعب فيه أنت ورفاقك ببرود، أرجوك.



  • صلاح يحلّها مرة أخرى بتمريرة واحدة، أنا كلبُك اللعين يا رجل! (تحول كبير في ردود الفعل بعدما كان صلاح صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدفين الأول والثالث - ملاحظة محرر)



  • هل كان من المفترض أن يسجّل صلاح كل الأهداف بنفسه؟ حان الوقت ليتحمّل بقية أفراد الفريق المسؤولية ويقوموا بدورهم.



  • مَنْ رأى تلك اللمسة من صلاح خلال الهدف الأول؟



المباريات التالية
كوجالي سبور

كوجالي سبور

الدوري التركي الممتاز

31 أكتوبر 2026

ريزة سبور

ريزة سبور

طرابزون سبور

طرابزون سبور

الدوري التركي الممتاز

01 نوفمبر 2026

غازي عنتاب

غازي عنتاب