جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما ستنطلق الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، وفيما يتعلق بدوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 "27-10-2026"



الدوري الإيطالي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ساسولو - لاتسيو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv - روما - كالياري 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv - تورينو - كومو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv -



دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق دايجون - فيسيل كوبي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 باسم الزير جوهور - تاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي بكين - جونبك 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي راتشابوري - كاشيوا ريسول 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده شباب الأهلي - استقلال طهران 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي سعيد الكعبي الكأس 6 سمير المعيرفي الشمال - الهلال 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي





دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السيب - إيست بنغال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري الشرطة - الحسين 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 4 عبد الله الغامدي



دوري أبطال الخليج - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كاظمة - عجمان 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات الكأس 1 سعود الحريري الشباب - نيوم 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات الكأس 2 مصطفى العلوان الرفاع - قطر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكأس 1 سمير اليعقوبي



كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فليتوود تاون - آرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي



كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هامبورج - فرانكفورت 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبوظبي الرياضية 2 أحمد الحامد روت فايس إيسن - لايبزيج 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبوظبي الرياضية إكسترا فهد عبد الرحمن مونشنجلادباخ - كارلسروهر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبوظبي الرياضية 2 محمد الشامسي دورتموند - فيردر بريمن 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبوظبي الرياضية 1 عيسى الحربين

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أبها - الفيصلي 15:40 السعودية، 16:40 الإمارات ثمانية -



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الطائي - جدة 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات ثمانية 2 محمد معنوزة الوحدة - الصقر 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية 3 ماهر المصطفى العدالة - الجيل 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات ثمانية 1 عبد الإله العمري





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