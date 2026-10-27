مثل لقطة كريستيانو رونالدو والأهلي مطالب بالتصعيد!.. القصة الكاملة لجدل "سحب هدف إيفان توني" ضد الخليج

يبدو أن الملاعب السعودية مقبلة على أزمة كبيرة جديدة؛ وذلك بسبب النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي.
توني يعيش أفضل أيامه مع الأهلي؛ الذي انضم إليه رسميًا في صيف عام 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي.
يبدو أن الملاعب السعودية مقبلة على أزمة كبيرة جديدة؛ وذلك بسبب النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي.
توني يعيش أفضل أيامه مع الأهلي؛ الذي انضم إليه رسميًا في صيف عام 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي.
وفي هذا السياق.. فجّر برنامج "دورينا غير" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أحد هدفي المهاجم الإنجليزي إيفان توني في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
ووفقًا لما أعلنه الإعلامي خالد الشنيف، مقدم البرنامج الرياضي الشهير، تم سحب هدف توني الأول في شباك الخليج، واحتسابه هدفًا عكسيًا.
الشنيف أشار إلى أن احتساب الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 11 "عكسيًا"؛ جاء بعد أن لمست الكرة رأس لاعب الخليج، قبل أن تسكن الشباك.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أعرب الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، عن استغرابه الكبير من سحب الهدف الأول من المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ والذي سجله في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
وقام الشنيف وجميع الحضور في برنامج "دورينا غير"، بمطالبة مجلس إدارة الأهلي بتقديم احتجاج رسمي ضد قرار سحب الهدف من توني؛ خاصة في ظل منافسة اللاعب على لقب "هداف العالم"، في عام 2026.
وأضاف الشنيف: "المهاجم الإنجليزي سجل 41 هدفًا مع الأهلي ومنتخب بلاده، في عام 2026 الميلادي؛ وبالتالي فهو منافس شرس لمواطنه هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)".
وشدد الإعلامي الرياضي على أن الأهلي، من حقه قانونيًا أن يقدم طعنًا على قرار سحب الهدف من توني؛ خاصة أن الإعادات توضح أنه لمس الكرة وسددها برأسه صوب المرمى، قبل أن تصطدم بلاعب الخليج.
لم ينتهِ الأمر هنا.. الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، قام بمقارنة مثيرة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: هدف المهاجم الإنجليزي إيفان توني ضد نادي الخليج.
* ثانيًا: هدف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضد نادي الفيصلي.
رونالدو سجل هدفًا جدليًا؛ ليقود النصر للفوز (3-1) ضد مضيفه الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
وأظهرت الكثير من الإعادات أن الكرة لمست رأس لاعب الفيصلي، قبل أن تسكن الشباك؛ ورغم ذلك سجل الحكم الهدف باسم رونالدو، وهو الأمر الذي ثبته التقرير الرسمي للمباراة.
واعتبر الشنيف أن لمس توني للكرة في هدفه ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة أيضًا، والذي تم سحبه بشكل رسمي منه - حسب قوله -؛ أوضح بكثير جدًا من لعبة رونالدو، التي تم احتسابها باسم الأخير.
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بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ كان لزامًا علينا أن نعود إلى موقع الرابطة السعودية المحترفة، للتأكد من صحة خبر سحب هدف المهاجم الإنجليزي إيفان توني من عدمه.
وحتى موعد كتابة هذا الخبر؛ لا يزال هدف الأهلي الأول في شباك نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، مسجلًا باسم توني في موقع الرابطة.
بل إن الموقع الرسمي لدوري روشن، ذكر صراحةً أن توني سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 11؛ كما أكد أنه سجل هدفًا ثانيًا من "ركلة جزاء" في الدقيقة 90+6، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في صدارة قائمة "هدافي المسابقة".
وقد يكون برنامج "دورينا غير" تحصل على معلومة سحب الهدف، وكلها ساعات ويتغير اسم مسجله على الموقع؛ حيث ننتظر أي توضيح رسمي، بخصوص هذه القضية.