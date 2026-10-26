كيفية الحصول على تذاكر إيبسويتش تاون لموسم 2026-27: المباريات المقبلة وأسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، يأمل في البقاء مدة أطول تحت قيادة جاري أونيل. ويمكنك حجز مقعد في ملعب بورتمان رود وخارجه بشراء تذاكر المباريات اليوم.

لا يزال مشجعو إيبسويتش تاون يعيشون أجواء الفرحة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وانتزاع بطاقة الصعود المباشر، وقد امتد هذا التفاؤل إلى الموسم الجديد.

قدّم إيبسويتش عروضًا لافتة على أرضه، وأظهر صلابة خارجها، وهي ميزة سيحتاج إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أراد تجنب الهبوط.

يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات إيبسويتش تاون المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت، 31 أكتوبر (3 مساءً) هال سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب إم كيه إم (خارج الأرض) الأحد، 8 نوفمبر (2 ظهرًا) إيبسويتش تاون ضد بورنموث التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت، 21 نوفمبر (3 مساءً) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) السبت، 28 نوفمبر (5:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الثلاثاء، 1 ديسمبر (8 مساءً) كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج الأرض) السبت، 5 ديسمبر (8 مساءً) ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر إيلاند رود (خارج الأرض) السبت، 12 ديسمبر (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأحد، 20 ديسمبر (2 ظهرًا) برايتون آند هوف ألبيون ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب أمريكان إكسبريس (خارج الأرض) السبت، 26 ديسمبر (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد برينتفورد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأربعاء، 30 ديسمبر (8:15 مساءً) إيبسويتش تاون ضد تشيلسي التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت، 2 يناير (3 مساءً) آرسنال ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب الإمارات (خارج الأرض) الأربعاء، 6 يناير (7:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر إيبسويتش تاون

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر إيبسويتش تاون الرسمية هي بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي. ويتعين عليك إنشاء حساب رقمي لدى النادي وتسجيل الدخول عبر نظام الدخول الموحد.

يمكن أيضًا شراء التذاكر حضوريًا من متجر النادي «بلانيت بلو» في بورتمان رود. لكن تجدر الإشارة إلى أن الشراء حضوريًا لا يكون متاحًا عادةً إلا في غير أيام المباريات، وفي الحالات النادرة التي تظل فيها تذاكر متوفرة.

مراحل طرح التذاكر ومواعيدها

مرحلة البيع الموعد والشروط قرعة التذاكر تُفتح قبل المباراة بنحو 4 أسابيع، وتُخصص لأعضاء «سوبر بلوز» من غير حاملي التذاكر الموسمية. ويمكن للأعضاء التقدم بطلبات فردية أو ضمن مجموعات. البيع بأولوية للأعضاء يُمنح المتقدمون الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة حق الشراء أولًا. ثم تُتاح للأعضاء الذين لم يقع عليهم الاختيار، أو لبقية أعضاء «سوبر بلوز»، فترة مخصصة لشراء التذاكر المتبقية، بحد أقصى تذكرة واحدة لكل عضو. إعادة بيع التذاكر الموسمية تستمر حتى يوم المباراة بحسب التوافر. وإذا تعذر على حامل تذكرة موسمية حضور مباراة، فيمكنه عرض مقعده عبر منصة التبادل الرسمية للنادي، ليصبح متاحًا فورًا للشراء من جانب الأعضاء الآخرين المؤهلين. البيع العام لا يبدأ إلا إذا بقيت تذاكر بعد انتهاء فترات البيع لجميع فئات الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل المباراة بأسبوعين. ونادرًا ما تصل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة إلى هذه المرحلة.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات إيبسويتش تاون من سوق إعادة البيع. وتُعد ستب هاب من أبرز المنصات للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيبسويتش تاون؟

تتحدد أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إيبسويتش تاون في بورتمان رود وفق تصنيف المباراة، والفئة العمرية المؤهلة للتخفيض، والقسم الذي تختار الجلوس فيه.

في موسم 2026/27، جمّد النادي أسعار تذاكر المباريات، محافظًا على هيكل الأسعار الأساسي نفسه للموسم السابق.

تُقسّم المباريات إلى فئتين رئيسيتين بحسب حجم الطلب ومكانة المنافس:

الفئة أ : المباريات البارزة أمام أندية المراكز الستة الأولى أو المنافسين البارزين، مثل ديربي شرق أنجليا والمواجهات مع أندية الستة الكبار من لندن ومانشستر.

الفئة ب : المباريات الاعتيادية أمام فرق وسط الترتيب أو الفرق الأقل تصنيفًا.

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام للبالغين، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 27 جنيهًا إسترلينيًا و38 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر، وفق ما إذا كانت المباراة من الفئة أ أو ب، وما إذا كان المقعد في المدرجات العلوية أو السفلية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بورتمان رود

بورتمان رود هو الملعب التاريخي لنادي إيبسويتش تاون، وأكبر ملعب لكرة القدم من حيث السعة في شرق أنجليا، إذ يضم 30,311 مقعدًا. ويُعد من أكثر ملاعب كرة القدم التقليدية اعتزازًا بها في إنجلترا، وقد استخدمه إيبسويتش تاون باستمرار منذ عام 1884.

منذ عام 1855، استخدم نادي شرق سوفولك للكريكيت موقع بورتمان رود. وعندما وصل إيبسويتش تاون عام 1884، لعب على أرضية تتداخل مع ساحة الكريكيت، وكان يخليها كل صيف حتى تعود مباريات الكريكيت.

في أعقاب تقرير تايلور، أصبح بورتمان رود عام 1992 أول ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدرجات مخصصة بالكامل للمقاعد على جوانبه الأربعة. وشهد مطلع الألفية توسعات كبيرة أُعيد خلالها بناء المدرجين خلف المرميين، لترتفع سعته إلى أكثر من 30,000 متفرج.

لحظات لا تُنسى في بورتمان رود

الرقم القياسي للحضور: إيبسويتش تاون 0-0 ليدز يونايتد (1975) : استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي حشدًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. واحتشد المشجعون في كل ركن من مدرجات الوقوف القديمة لمتابعة المواجهة الشهيرة.

تفوق تكتيكي باهر: إيبسويتش تاون 3-0 برشلونة (1977) : شهد ملعب ممتلئ بجماهيره تفوق رجال بوبي روبسون على فريق برشلونة ضم اثنين من أساطير كرة القدم، يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، بأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت.

العودة بعد 22 عامًا: إيبسويتش تاون 2-0 هدرسفيلد تاون (2024) : أشعل هدفا ويس بيرنز وأوماري هاتشينسون احتفالات جماهيرية عارمة داخل الملعب، وسط هتافات مدوية، بعدما حقق فريق كيران ماكينا صعودين متتاليين وعاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.

سجل أوروبي استثنائي: يشتهر بورتمان رود بصعوبته على الفرق الأجنبية. ويملك إيبسويتش تاون سجلًا استثنائيًا بلا هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية، إذ خاض 31 مباراة دون خسارة واحدة، وتغلب على أندية كبيرة مثل ميلان وإنتر وريال مدريد.

نجوم موسيقى البوب: بعيدًا عن كرة القدم، استضاف بورتمان رود أيضًا حفلات موسيقية ضخمة لإلتون جون، وفرقة آر إي إم، وفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز، وبينك. وفي صيف 2025، قدّم النجم العالمي إد شيران، المشجع لإيبسويتش تاون طوال حياته وصاحب الحصة الأقلية في النادي، ثلاث حفلات متتالية تاريخية في الملعب.

أرقام إيبسويتش تاون وإحصاءاته

يحتل نادي إيبسويتش تاون مكانة أسطورية فريدة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، تبرزها ألقابه الكبرى الثلاثة وسجله الأوروبي الاستثنائي على أرضه.

ورغم انتمائه إلى منطقة لا تحظى بشهرة كبيرة في كرة القدم، نجح النادي الواقع في سوفولك في اعتلاء القمة في إنجلترا وأوروبا خلال حقبته الذهبية في منتصف القرن العشرين.

ألقاب النادي وأبرز بطولاته

بطل دوري الدرجة الأولى : مرة واحدة (1961-62)

بطل كأس الاتحاد الإنجليزي : مرة واحدة (1977-78)

بطل كأس الاتحاد الأوروبي : مرة واحدة (1980-81)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ميك ميلز (741)، جون وارك (678)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: راي كروفورد (218)، جون وارك (190)

منطلق مدربي منتخب إنجلترا

يشتهر إيبسويتش بإعداد مدربين من الطراز العالمي. فقد انتقل كل من السير ألف رامسي، الذي فاز بلقب الدوري عام 1962 مع إيبسويتش، والسير بوبي روبسون، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، مباشرة من تدريب الفريق في بورتمان رود إلى قيادة منتخب إنجلترا، وقاداه خلال أبرز حقبه في كأس العالم.

لقب «أولاد الجرارات» الشهير

بينما كان الفريق يُعرف في الأصل باسم «البلوز»، أطلق عليه مشجعو الفرق المنافسة لقب «أولاد الجرارات» على سبيل المزاح خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2000-01، نظرًا إلى الجذور الزراعية لمنطقة سوفولك. وقد تبنى النادي ومشجعوه اللقب بفخر.



