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أحمد فرهود

مرحبًا بـ"اتحاد فيسينج": سلاح سري يفك شفرة ملعب نيفتشي.. وحسام عوار "عندما يجبرك لاعب على احترامه بلقطتين فقط"!

فقرات ومقالات
الاتحاد
حسام عوار
يوسف النصيري
جورج إلينيخينا
ينس فيسينج
نيفتشي ضد الاتحاد
نيفتشي
دوري أبطال آسيا النخبة

الاتحاد تغلب على ظروفه..

"لأنك في حضرة عملاق جدة الاتحاد.. لا يُمكن أن تقول إن المباراة انتهت إلا بصافرة الحكم!".

نعم.. الاتحاد ذلك الفريق الذي كتب مجدًا كبيرًا في الملاعب الآسيوية، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ ها هو يعود من الباب الكبير ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين.

وقلب العميد تأخره بهدف؛ ليفوز (2-1) أمام مضيفه نيفتشي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وتقدم الفريق الأوزبكي بواسطة نجمه جمشيد إسكنديروف، في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يقلب الاتحاد النتيجة لصالحه بثنائية حسام عوار ويوسف النصيري، في الدقيقتين 34 و90+1.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة الرابعة من 3 مباريات، في "المركز السابع" من مرحلة الدوري مؤقتًا، وبفارق نقطة وحيدة عن نيفتشي "الثامن".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد القاتل على نيفتشي..

  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نيفتشي.. "سلاح الاتحاد السري" يفك شفرة الأراضي الأوزبكية!

    حقق عملاق جدة الاتحاد أول انتصار في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك خلال الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، وتحديدًا ضد نادي نيفتشي الأوزبكي.

    * مباريات الاتحاد في مرحلة الدوري حتى الآن:

    * الجولة الأولى من مرحلة الدوري: الشمال القطري (1-1) الاتحاد.

    * الجولة الثانية من مرحلة الدوري: الاتحاد (1-2) شباب الأهلي دبي الإماراتي.

    * الجولة الثالثة من مرحلة الدوري: نيفتشي الأوزبكي (1-2) الاتحاد.

    وربما لم يقدم الاتحاد أفضل مستوياته ضد نيفتشي؛ إلا أنه تغلب على جميع الظروف الصعبة التي واجهها، على النحو التالي:

    - الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات وساعات السفر الطويلة.

    - غياب الكثير من نجوم الاتحاد الكبار عن مستواهم الطبيعي.

    - أجواء الملعب الصاخبة، بعد احتشاد جماهير نيفتشي في المدرجات.

    ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الانتصار إلى "البديل الذهبي"، وهو المغربي يوسف النصيري؛ الذي يهز شباك الخصوم كلما نزل "بديلًا"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج أصبح يستخدم النصيري، كـ"سلاح احتياطي" في المباريات؛ بحيث يدفع به عندما يكون المنافس مرهقًا، للفوز في الالتحامات وتقديم الزيادة الهجومية المرجوة.

    ومرة أخرى، نجح سلاح فيسينج السري؛ ولكن هذه المرة بتسجيل هدف الفوز القاتل من "ركلة ثابتة" رائعة، كسرت صمود نيفتشي القوي على ملعبه.

    نيفتشي لم يخسر في آخر 7 مباريات آسيوية على أرضية ميدانه؛ قبل أن يواجه العملاق الجدّاوي الكبير، الذي حقق 3 نقاط غالية للغاية.

  • JENS WISSING(C)Getty Images

    ينز فيسينج.. خطة رائعة ساهمت في تألق مهند الشنقيطي ولكن!

    الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد، اعتمد على "4 لاعبين وسط" ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؛ وهم: "الكولومبي ريتشارد ريوس، السنغالي ديون لوبي، الهولندي جورجينيو فاينالدوم والجزائري حسام عوار".

    إلا أن فيسينج قام بتوزيع رباعي الوسط، خلال مواجهة نيفتشي الآسيوية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: ريوس ولوبي كوسط ارتكاز.

    * ثانيًا: عوار كوسط هجومي.

    * ثالثًا: فاينالدوم كوسط أيمن.

    نعم.. فاينالدوم أخذ تعليمات بأن يغطي على الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، الذي تحصل على تعليمات للتقدم كثيرًا إلى الأمام.

    وبالفعل.. أدت هذه الخطة إلى تألق الشنقيطي، مع مشاهدته كثيرًا على حدود منطقة الـ18 الأوزبكية، حيث شكل خطورة كبيرة.

    المشكلة فقط؛ هي أن نجوم الاتحاد فشلوا في تحويل تمريرات الشنقيطي العرضية إلى داخل الشباك، مع عدم نجاح فاينالدوم ولوبي في التعامل مع التحولات السريعة من نيفتشي.

    أي إن الفكرة في حد ذاتها كانت رائعة؛ ولكن كان هناك قصور من بعض لاعبي العميد في تطبيقها، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد.. عيوب واضحة ضد نيفتشي يجب معالجتها سريعًا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب أن نشير إلى "سلبيات" عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    السلبيات تجلت في مجموعة من النقاط الواضحة؛ والتي يمكن استعراضها من ناحيتنا، على النحو التالي:

    * أولًا: فشل كبير من مدافعي الاتحاد في التعامل مع عرضيات نيفتشي.

    * ثانيًا: فشل اتحادي كبير في التعامل مع التحولات السريعة من نيفتشي.

    وكاد الفريق الأوزبكي أن يسجل أكثر من هدف، من خلال نوعين من الهجمات تحديدًا؛ وهما العرضيات الثابتة أو المتحركة، وكذلك التحول السريع من الخلف إلى الأمام.

    وبالتالي؛ يجب أن تتعلم كتيبة فيسينج من مباراة نيفتشي الآسيوية، وذلك للتعامل مع مثل هذه النوعية من الهجمات في المباريات القادمة.

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حسام عوار.. عندما تكون لـ"التضحية" عنوانًا!

    بعيدًا عن حسابات مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، أو تكتيك المدير الفني الألماني ينز فيسينج؛ لا بد من التركيز على لاعب دون غيره في صفوف عملاق جدة الاتحاد، خلال مواجهة نادي نيفتشي الأوزبكي مساء اليوم الإثنين.

    هذا اللاعب عزيزي القارئ؛ هو النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    عوار كان أفضل نجوم الاتحاد في مواجهة نيفتشي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    روعة عوار ضد نيفتشي؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدف التعادل (1-1).

    * ثانيًا: القتالية فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثالثًا: زيادة هجومية أكثر من رائعة في منطقة الـ18.

    وأكثر ما لفت الأنظار بالفعل؛ هو القتالية الكبيرة للنجم الجزائري، والتي تجلت في لقطتين خلال الشوط الأول تحديدًا.

    نعم.. في الدقائق الأولى، عاد عوار لتقديم المساعدة الدفاعية، حيث تحصل على "رمية جانبية" بعد صراع ثنائي مع لاعب نيفتشي.

    "ماذا فعل عوار وقتها؟!"؛ نحن شاهدنا النجم الجزائري يحتفل بالتفوق على لاعب نيفتشي واستعادة الكرة، بحصوله على "رمية جانبية".

    أما اللقطة الأهم، فجاءت في الدقيقة 34 من عمر المباراة؛ عندما ارتقى عوار عاليًا للغاية وفوق مدافع نيفتشي، ليحوّل الكرة برأسه إلى داخل الشباك الأوزبكية.

    المثير في الأمر أن قفزة عوار جاءت في مكان خطير للغاية، وذلك بجوار قائم مرمى نيفتشي؛ حيث عرّض نفسه لخطر الاصطدام العنيف في رأسه أو جسده، قبل أن تمر اللقطة بسلام.

    لكن ما فعله عوار في مباراة الاتحاد ونيفتشي، يستحق التحية من كل عاشق محب للعملاق الجدّاوي؛ بعدما تعرض هذا اللاعب للكثير من النقد والهجوم، في فترات سابقة.

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