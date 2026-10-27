أخبار الانتقالات | ريال مدريد وباريس في صراع.. ومعركة تركية في طرابزون سبور!

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية ، بأن النجم الشاب جي جي جابرييل بات قريبًا للغاية من مغادرة مانشستر يونايتد مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2027، في ظل رفض إدارة الشياطين الحمر لمطالبه المالية وضمان حصوله على دقائق لعب مع الفريق الأول.

ويتصدر ريال مدريد السباق للتعاقد مع المهاجم الواعد بعد أن قدم له عرضًا واضحًا يمتد لثلاث سنوات بقيمة 10 ملايين يورو، بينما دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مكثفة مع ممثلي اللاعب لمزاحمة النادي الملكي، متفوقين في السباق على برشلونة وبايرن ميونخ اللذين تراجعت حظوظهما مؤخرًا.



