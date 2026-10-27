الندم ليس في قاموس برشلونة أو ريال مدريد.. الكرة الذهبية أنصفت هاري كين وظلمتهم!

أعادت ليلة التتويج في لندن ترتيب أوراق المشهد الكروي العالمي حين صعد الإنجليزي هاري كين إلى المنصة حاصدًا الكرة الذهبية.

هذا المشهد كان كافيًا لإشعال نيران المقارنات وتوجيه أصابع الاتهام صوب ريال مدريد وبرشلونة، وكأن قطبي الكرة الإسبانية ارتكبا خطيئة كبرى بعدم الاندفاع نحو ضم مهاجم توتنهام السابق قبل استقراره في بافاريا، أو بعدم تفعيل شروطه الجزائية اللاحقة.

تلك النظرة تبدو عاطفية وسطحية إلى حد بعيد، إذ تختزل إدارة الأندية الكبرى في مجرد ردود أفعال لحظية متجاهلة الواقع الاقتصادي والاستراتيجي الذي يحكم كلا الناديين.

بايرن ميونخ كان الخيار الأنسب لهاري كين

حين قرر هاري كين مغادرة شمال لندن، كان بايرن ميونخ هو البيئة المثالية لتفجير طاقاته من دون الدخول في معارك استنزاف داخلية.

ذهب كين إلى منظومة تسيطر محليًا وتملك الاستقرار المالي والتكتيكي الذي يسمح لمهاجم صريح بأن يكون محور المنظومة التهديفية الأوحد، بعيدًا عن فوضى إعادة البناء التي كان يمر بها الدوري الإسباني.

خروج كين إلى الدوري الألماني كان القرار الصائب له ولمسيرته، ومحاولة تصوير عدم ذهابه إلى مدريد أو كتالونيا على أنه إخفاق للناديين تتجاهل تمامًا أن متطلبات الناديين في ذلك التوقيت لم تكن تتطابق أبدًا مع ملف المهاجم الإنجليزي.

واقع برشلونة المالي والتاريخ غير المشجع مع الكبار

لو نظرنا إلى وضع برشلونة، سنجد أن الحديث عن الندم يمثل ضربًا من الخيال، النادي الكتالوني لا يزال يدفع حتى اليوم فواتير سنوات التهور المالي وتكديس العقود الفلكية للاعبين كبار السن.

تكرار التجربة ذاتها بضم مهاجم تجاوز الثلاثين براتب سنوي يتجاوز 20 مليون يورو، فضلًا عن دفع رسوم انتقال تقترب من 65 مليون يورو، كان سيمثل انتكاسة لمسار التعافي المالي وقواعد اللعب المالي النظيف.

أضف إلى ذلك أن تجارب برشلونة السابقة مع استقدام النجوم في خريف مسيراتهم الكروية لم تكن دائمًا وردية.

إدارة البلوجرانا اتخذت القرار العقلاني الوحيد المتاح حتى وإن كان رغمًا عنها، وهو الالتزام بمسار خفض الرواتب والبحث عن مشروع هجومي شاب ومستدام يخدم النادي لعقد قادم، وليس لحل إسعافي مؤقت يرهق الخزينة.

ريال مدريد وبناء حقبة جديدة دون ترقيع

على الجانب الآخر، لم يكن ريال مدريد يبني خططه على حلول قصيرة الأجل، ورغم الإعجاب الفني الذي أبداه كارلو أنشيلوتي سابقًا بقدرات كين في وقت سابق لتعويض رحيل كريم بنزيما، إلا أن إدارة فلورنتينو بيريز كانت واضحة وحاسمة في استراتيجيتها الرياضية.

ريال مدريد وضع أولويته المطلقة في تدشين حقبة الجيل الجديد، وتركيز الاستثمار المالي والتكتيكي حول مشروعه الهجومي طويل الأمد.

التعاقد مع مهاجم في سن كين وبراتب ضخم كان سيعطل دمج المواهب الشابة ويجبر النادي على إعادة تدوير الخطط بعد عامين أو ثلاثة، ففي مدريد، لا مكان للترقيع حين تكون الاستراتيجية هي بناء فريق يهيمن لسنوات طويلة.

بيت القصيد

فوز هاري كين بأرفع جائزة فردية في العالم هو إنصاف مستحق لمسيرة استثنائية وتفانٍ كبير للاعب كسر كل الصور النمطية التي لاحقته لسنوات طويلة، لكن هذا الإنصاف الفردي لا ينبغي أبدًا أن يتحول إلى ذريعة لجلد إدارتي ريال مدريد وبرشلونة.

الندم ليس موجودًا في حسابات إدارات تزن خطواتها بميزان الاستدامة والخطط المستقبلية، كين وجد مجده في بافاريا، بينما يواصل ريال مدريد وبرشلونة رسم مستقبلهما بأدوات تضمن بقاءهما على القمة لسنوات، وهو ما يجعل تتويج كين انتصارًا شخصيًا له وحده دون أن يكون إدانة لأحد.



