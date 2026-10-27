100 مليون جنيه إسترليني.. تمويل إضافي لمانشستر سيتي بالرغم من الإدانة!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

أكّد الشيخ منصور التزامه الراسخ تجاه مانشستر سيتي من خلال ضخّ 100 مليون جنيه إسترليني جديدة في الشركة الأم للنادي. ويأتي هذا الدعم المالي الكبير في لحظة مضطربة يمرّ بها فريق الاتحاد عقب حكم بارز يتعلّق بسلوكه المالي.

إعلان

استثمار جديد وسط اضطراب قانوني

وفقًا لما ذكرته The Mirror، فقد ضخّ الشيخ منصور 100 مليون جنيه إسترليني إضافية في مجموعة سيتي لكرة القدم (CFG) خلال فترة عصيبة يمر بها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في ثماني مناسبات. وكشفت وثائق حديثة لدى سجل الشركات (Companies House) عن إنشاء أكثر من 11.3 مليون سهم جديد لتوفير رأس المال.

وقد استحوذت شركة نيوتن للاستثمار والتطوير المملوكة لمنصور على الحصة المخصصة بالكامل، ما عزّز قليلًا من حصته الأغلبية في مجموعة سيتي لكرة القدم. وتُقدَّر قيمة الشركة الأم، التي تمتلك محفظة واسعة من الأندية العالمية من بينها جيرونا ونيويورك سيتي وباليرمو، بما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني في الوقت الراهن.

دعم ثابت خلف الكواليس

Getty Images

ويأتي هذا الضخ المالي بمثابة رسالة واضحة عن النوايا من جانب الملّاك في أبوظبي، إذ جاء بعد أسابيع قليلة فقط من خروج تقارير عن إدانة لجنة مستقلة لسيتي بـ114 تهمة مالية من أصل 115 تهمة وجّهها الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من هذه الانتكاسة القانونية الحادة، يبدو واضحًا أن منصور يضاعف من التزامه تجاه إمبراطوريته الكروية العالمية.

وقد تمسّك سيتي بشدة ببراءته طوال التحقيق الواسع الذي امتد لسنوات. وسارع النادي إلى تأكيد عزمه على تقديم استئناف رسمي، بما يضمن استمرار الحرب القانونية غير المسبوقة مع دوري الصفوة الإنجليزي أمام لجنة مستقلة جديدة ومنفصلة.

إعلان إعلان

سوريانو يقود دفاعًا قويًا

Getty Images

وبينما امتنع منصور عن التحدث علنًا بشأن التهم، تناول الرئيس التنفيذي لسيتي فيران سوريانو الموقف بشكل مباشر في رسالة داخلية مطوّلة وجّهها إلى الموظفين. وانتقد بشدة قرار اللجنة، مؤكدًا أنه تجاهل الأدلة الكثيرة التي قدّمها النادي والتي أثبتت أن أموال الملّاك لم تُموَّه قط على أنها رعايات مستقلة.

مواضيع ذات صلة

وقال سوريانو: "لقد استمر هذا الأمر طويلًا لدرجة أنه من المهم أن نذكّر أنفسنا بأن قضية الدوري الإنجليزي الممتاز بأكملها ضدنا تستند إلى اتهام زائف واحد، وهو أن أموال الملّاك الشخصية وُضعت بطريقة ما وبشكل سري في النادي عبر بعض الرعاة من أبوظبي. هذا ببساطة غير صحيح".

وأضاف أن استنتاج اللجنة كان "خاطئًا بشكل واضح" واستند إلى "نظرية مؤامرة" من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي إشارة إلى تشابه ذلك مع استئناف النادي الناجح عام 2020 ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي، تعهّد سوريانو بأن سيتي لن يتوانى في السعي عبر جميع السبل القانونية لتبرئة اسمه، وحماية المؤسسة، وربما المطالبة بتعويضات.

إعلان

إجراءات الاستئناف تلوح في الأفق

Getty Images

وستلقي إجراءات الاستئناف بظلالها الثقيلة على ما تبقى من موسم مانشستر سيتي. فعلى تشكيلة إنزو ماريسكا أن تجتاز جدول مباريات محليًا وأوروبيًا بالغ الصعوبة، بينما يستعد الفريق القانوني للنادي لتفنيد حكم اللجنة.

وإلى أن تتوصل اللجنة المستقلة المعيّنة حديثًا إلى قرار نهائي، سيظل خطر العقوبات الرياضية غير المسبوقة مخيّمًا على الاتحاد (ملعب الاتحاد). ولن تحدد النتيجة النهائية لهذه المعركة القانونية مستقبل سيتي القريب فحسب، بل قد تُغيّر بشكل جذري المشهد المالي والتنظيمي للدوري الإنجليزي الممتاز.