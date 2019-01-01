布莱顿官宣：成功签下1500万后卫特罗萨德
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布莱顿已经确认签下了根克边锋特罗萨德，合同为期四年。
海鸥队于周三下午宣布了这笔交易，据报道，这笔交易的初始价格为1500万英镑(合1900万美元)，这是继朴茨茅斯后卫马特•克拉克加盟后，布莱顿在今夏的第二笔转会。
克拉克上周从庞贝转会到布莱顿以加强球队的防守。22岁的克拉克帮助老东家打进了英甲附加赛半决赛，并帮助球队赢得了切卡特拉德杯。
布莱顿主教练格雷厄姆·波特在俱乐部官方网站上说：“我们很高兴欢迎莱安德罗来到俱乐部，并对他能为我们带来的影响感到兴奋。”
“他是一个有进攻意识的球员，去年在帮助根克赢得联赛冠军的过程中，他的表现令人印象深刻。”
“他在球队上个赛季的成功中发挥了重要作用，打进了很多球，也为其他人创造了机会。”
“在24岁的时候，他也带来了很好的经验，他是球队的队长，也在欧罗巴联赛中多次出场。”
特罗萨德帮助根克在上个赛季获得了他们8年来的第一个联赛冠军，在34场联赛中打进14球，在欧罗巴联赛中的11场比赛打入8球。
这位24岁的球员在2010年加入了根克的青训营，但是直到2012年他才作为替补在87分钟的出场。
在特罗萨德职业生涯的早期，一线队的机会非常有限，他多次被租借出去，两次效力于洛梅尔联队，另外还有两次分别效力于韦斯特洛和鲁汶。
这位边锋在洛美尔度过了一段成功的时光，在比利时乙级联赛86场比赛中攻入40球。
他代表比利时从16岁以下青年队一直征战21岁到以下青年队，但他还没有获得第一次成年国家队的征召。
特罗萨德为根克出场118次，攻入39球，然后加盟英超。