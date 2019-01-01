布莱顿官宣：成功签下1500万后卫特罗萨德

这位比利时边锋在比利时甲级联赛度过了一个令人印象深刻的赛季后来到了英国，并在此期间获得了联赛冠军。

布莱顿已经确认签下了根克边锋特罗萨德，合同为期四年。

海鸥队于周三下午宣布了这笔交易，据报道，这笔交易的初始价格为1500万英镑(合1900万美元)，这是继朴茨茅斯后卫马特•克拉克加盟后，布莱顿在今夏的第二笔转会。

克拉克上周从庞贝转会到布莱顿以加强球队的防守。22岁的克拉克帮助老东家打进了英甲附加赛半决赛，并帮助球队赢得了切卡特拉德杯。

布莱顿主教练格雷厄姆·波特在俱乐部官方网站上说：“我们很高兴欢迎莱安德罗来到俱乐部，并对他能为我们带来的影响感到兴奋。”

“他是一个有进攻意识的球员，去年在帮助根克赢得联赛冠军的过程中，他的表现令人印象深刻。”

“他在球队上个赛季的成功中发挥了重要作用，打进了很多球，也为其他人创造了机会。”

“在24岁的时候，他也带来了很好的经验，他是球队的队长，也在欧罗巴联赛中多次出场。”

特罗萨德帮助根克在上个赛季获得了他们8年来的第一个联赛冠军，在34场联赛中打进14球，在欧罗巴联赛中的11场比赛打入8球。

这位24岁的球员在2010年加入了根克的青训营，但是直到2012年他才作为替补在87分钟的出场。

在特罗萨德职业生涯的早期，一线队的机会非常有限，他多次被租借出去，两次效力于洛梅尔联队，另外还有两次分别效力于韦斯特洛和鲁汶。

这位边锋在洛美尔度过了一段成功的时光，在比利时乙级联赛86场比赛中攻入40球。

他代表比利时从16岁以下青年队一直征战21岁到以下青年队，但他还没有获得第一次成年国家队的征召。

特罗萨德为根克出场118次，攻入39球，然后加盟英超。