Van Dijk krijgt gezelschap van Pogba, zestal van City en Liverpool-collega's

De Engelse spelersvakbond PFA heeft donderdag zijn Team van het Jaar bekendgemaakt en dat elftal wordt gedomineerd door Liverpool en Manchester City.

The Citizens leveren maar liefst zes spelers voor het beste elftal van het afgelopen seizoen, terwijl met vier afgevaardigden ook goed vertegenwoordigd is. Paul Pogba is de enige speler in het elftal die niet voor of the Reds uitkomt.



Het team is samengesteld aan de hand van stemmen van alle spelers die lid zijn van de Engelse vakbond. Doelman Emerson van Manchester City heeft van zijn medespelers een plekje onder de lat gekregen en voor hem staat een viermansverdediging met daarin drie spelers van Liverpool. Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson nemen de backposities voor hun rekening, terwijl Virgil van Dijk, waarschijnlijk ook de Speler van het Jaar, in het hart van de verdediging staat. Naast de Oranje-international staat Aymeric Laporte van de titelconcurrent geposteerd.



Op het middenveld vinden we met Pogba van de enige speler van het elftal die niet onder contract staat bij Manchester City of Liverpool. De wereldkampioen krijgt gezelschap van Fernandinho en Bernardo Silva, die allebei actief zijn bij de stadsgenoot van the Red Devils . Mohamed Salah werd vorig seizoen nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar, maar de Egyptenaar vindt zichzelf een jaar later niet terug in het beste elftal.



Met Sadio Mané staat er wel een ploeggenoot van Salah in het team en de aanval wordt verder gevormd door het Manchester City-duo Raheem Sterling en Sergio Agüero. Later deze ochtend wordt bekendgemaakt wie is verkozen tot beste speler van het seizoen, maar de Daily Mail wist woensdag al te verklappen dat die prijs naar Van Dijk gaat.