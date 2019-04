Vader van Emiliano Sala overleden aan hartaanval

De vader van Emiliano Salah is afgelopen nacht op 58-jarige overleden in zijn woonplaats Progreso. Dat heeft een lokale politicus bevestigd.

Julio Muller vertelt volgens The Independent dat hij vrijdagochtend rond 05:00 uur werd gebeld door de vrouw van Horacio, zoals de vader van Emiliano Sala heette. "Ze was helemaal overstuur. De dokters waren er al, maar toen ik bij hun huis arriveerde, was hij al overleden", aldus de politicus.



Horacio's dood komt slechts drie maanden nadat zijn zoon Emiliano Sala om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. De 28-jarige aanvaller was onderweg van naar Cardiff om zijn overstap naar af te ronden. Het vliegtuig verdween van de radar en stortte neer in Het Kanaal.



Volgens Muller was Horacio kapot van het verlies van zijn zoon. "Hij zou nooit over de dood van Emi heen kunnen komen." De voormalige vrachtwagenchauffeur omschreef zijn zoon als 'een nederige jongen uit een klein dorpje'. "Hij was een jongen die altijd vocht voor alles wat hij had."