Transfervrij vertrek na degradatie Excelsior: "Is niet mijn intentie geweest"

verslikte zich in de halve finale van de in (1-1 gelijkspel na 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd), waardoor een abrupt einde komt aan het verblijf op het hoogste niveau. Een en ander heeft gevolgen voor het spelersbeleid in Kralingen, want naar alle waarschijnlijkheid zullen er de nodige spelers vertrekken, nu de degradatie een feit is. "Het is een ramp. Ze zijn al vijf jaar in de en horen daar ook. Dat voel je als je in de kleedkamer bent", zegt de vertrekkende trainer Ricardo Moniz na afloop tegen FOX Sports.

"Dit doet heel veel met mij, maar dat laat ik nooit merken", zo vervolgt hij. "Je leert je beschermen, zo zit ik in elkaar. Maar het is vreselijk. Ik moet de spelers in deze tijden steunen, maar we hebben ons over twee wedstrijden schandalig gepresenteerd. Mijn tijd bij Excelsior was eervol en dankbaar", doelt de opvolger van Adrie Poldervaart op zijn tijdelijke verblijf bij de degradant. "Je voelt je ook verantwoordelijk. Daar loop ik niet voor weg. Dan moet je gewoon zeggen dat je gefaald hebt, punt."



Algemeen directeur Ferry de Haan heeft een drukke zomer voor de boeg. Voor Moniz moet een opvolger worden gevonden, terwijl de degradatie als gevolg heeft dat er op financieel gebied niet veel mogelijk is wat betreft het aantrekken van spelers. "Dit is een ramp, sportief kan je weer helemaal opnieuw beginnen", verzucht de bestuurder van Excelsior. "We dachten dat we een eind waren en dat zijn we in de organisatie ook, maar dit is gewoon een knauw. Dat had niemand aan het begin van het seizoen voor mogelijk gehouden. Gedurende het seizoen voelde je het wegglippen en kwam je in een neerwaartse spiraal. We moeten nu een Keuken Kampioen Divisie-begroting maken, daar waren we al mee bezig. De Eredivisie-begroting kan in de kast."



De degradatie bezorgt Luigi Bruins plotseling een transfervrije status, maar de routinier is nog helemaal niet bezig met een eventueel vertrek. "Ik ben er doodziek van", bevestigt de 31-jarige Rotterdammer. "Wij kunnen het alleen onszelf verwijten. Ik ben hier als kleine jongen opgegroeid en afgelopen vijf jaar was ik hier actief. Degraderen doet gewoon heel veel pijn. Je weet dat degradatie voor elke club heel zwaar is. Maar wij zijn de club met de kleinste begroting, dus dan komt het misschien wel extra hard aan."



Bruins voelt er weinig voor om in het openbaar te filosoferen over zijn toekomst op voetbalgebied. "Eerst deze klap maar verwerken. Bij degradatie ben ik inderdaad weer transfervrij. Dat is niet mijn intentie geweest. Die was om hier te blijven en af te sluiten. We zullen de komende tijd gaan kijken", zo besluit de middenvelder van Excelsior.