Topscorers Premier League 2019/20: Vardy aan kop

Het Premier League-seizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich tot topscorer en volgt Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah op?

De tiende speelronde van het Premier League-seizoen 2019/20 is gespeeld. is de koploper. T he Reds boekten zondag de negende zege van het seizoen door op eigen veld met 2-1 te verslaan. Naast achtervolger maakte op eigen veld tegen Aston Villa geen fout (3-0). Hekkensluiter wist wederom niet te winnen, daar het met 0-0 gelijkspeelde tegen AFC .

De Gouden Schoen voor de topscorer van de Premier League werd afgelopen seizoen overhandigd aan drie spelers: Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah. De aanvallers van en Liverpool waren allemaal 22 keer trefzeker. Salah verdedigde zodoende met succes zijn titel nadat hij tijdens het seizoen 2017/18 met 32 doelpunten had gemaakt namens the Reds .

Sergio Agüero kroonde zich tot 'best of the rest'. De aanvalsleider van vond 21 maal het net en dat leverde the Citizens uiteindelijk de landstitel op. Wie wordt de opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané en Mohamed Salah? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

PREMIER LEAGUE 2019/20 TOPSCORERS

Tammy Abraham en Sergio Agüero gingen de tiende speelronde is als topscorers van de Premier League, maar zij raakten hun plek kwijt nadat ze niet tot scoren kwamen voor respectievelijk en Manchester City. Jamie Vardy profiteerde optimaal en mag zich na het weekend topscorer noemen. De spits vernederde met door met 9-0 te winnen en Vardy scoorde driemaal en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op negen.

In de subtop voegde Raheem Sterling een doelpunt toe aan zijn seizoenstotaal. De Engelsman was een van de doelpuntmakers van Manchester City, dat Aston Villa op eigen veld met 3-0 versloeg.

Harry Kane scoorde namens Tottenham Hotspur, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 2-1 onderuit ging tegen Liverpool. Bij the Reds wist Mohamed Salah te scoren.

Ayoze Pérez en Christian Pulisic maakten net als Jamie Vardy een hattrick, maar staan vooralsnog niet in de top 20 van topscorers in de Premier League. Voor de Spanjaard en Amerikaan waren het de eerste drie doelpunten van het seizoen.

Premier League topscorers:

*Laatste update op 28 oktober 2019