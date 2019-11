Seizoen van Real Madrid valt of staat met de vorm van Benzema en Hazard

Zinédine Zidane's ploeg maakte zaterdagavond z'n tiende treffer van deze week in een uitstekende wedstrijd tegen Eibar.

Eden Hazard en Karim Benzema combineerden zaterdag naar hartelust in LaLiga en werd met 0-4 aan de kant gezet. Het is niet overdreven om te zeggen dat de prestaties van dit seizoen voor een groot deel afhangen van de chemie van het duo.

Na een frustrerend doelpuntloos gelijkspel bij vorige week, waarmee Real verzuimde om 's koppositie over te nemen, scoorden de mannen van Zidane er deze week op los.

De 6-0 in de tegen was al indrukwekkend, maar de vier treffers op een doorweekt veld in het noorden van Spanje bewijzen pas echt dat er een verandering gaande is.

Het regende doelpunten voor rust, want Benzema en vooral Hazard haalde een niveau waar Eibar geen antwoord op had.

Met de overwinning kwam Real weer bovenaan te staan, in elk geval totdat Barcelona later op de avond zou ontmoeten in Camp Nou.

Het vergelijken van deze uitzege met de uitwedstrijd van vorig seizoen tegen Eibar zal de fans van Los Blancos veel hoop geven. Toen gingen de Madrilenen, onder leiding van Santiago Solari, namelijk pijnlijk met 3-0 onderuit.

De wedstrijd van zaterdag was misschien wel de beste competitiewedstrijd van Real sinds het succesvolle seizoen 2016/17, toen Zidane de ploeg naar de dubbel leidde.

En als de uithaal tegen Galatasaray eerder deze week Real's 'doorbraak' was van dit seizoen, dan was dit die van Hazard.

De Belg sneed door de verdediging van de opponent als een heet mes door boter. Pablo de Blasis haalde hem onderuit en dat leverde de gasten een penalty op.

Aanvoerder Sergio Ramos benutte de strafschop zeer koel en hij stuurde doelman Marko Dmitrovic de verkeerde kant op.

Dat was het tweede Madrileense doelpunt, want Benzema was al op het scorebord gekomen. De Fransman maakte er uiteindelijk twee. Met negen treffers is hij nu topscorer van LaLiga.

Benzema's eerste treffer ontstond vanuit een moeilijke hoek en de tweede volgde vanaf elf meter, na een overtreding op Lucas Vázquez in het strafschopgebied.

Real-verdediger Dani Carvajal prees Hazard na afloop van de wedstrijd.

"Het is duidelijk dat het niet makkelijk is om naar een nieuwe competitie te komen, met nieuwe teamgenoten. Ik vind dat hij geweldig speelde, we zien nu de beste versie van hem en hij brengt ons veel op", legde Carvajal uit.

Vooral in de eerste helft was het spel van Hazard meesterlijk. De kleine dribbelaar was een plaag voor de defensie van Eibar en hij liet precies zien waarom president Florentino Perez afgelopen zomer 100 miljoen euro voor hem betaalde aan .

Een combinatie met Benzema, vroeg in de wedstrijd, voorspelde al veel goeds. De inzet van de Fransman werd toen nog gekeerd door Dmitrovic.

Hazard werd door Eibar's keeper naar de grond gewerkt, terwijl hij alleen op het doel af ging. De arbitrage vond het niet duidelijk genoeg om de VAR in te schakelen. In veel andere wedstrijden zou Dmitrovic zijn weggestuurd en dan was het voor Real alleen nog maar makkelijker geworden.

Ook op andere posities is de selectie van Zidane sterker geworden. Thibaut Courtois hoefde al meer dan 500 minuten geen bal uit zijn doelnet te halen en dat is een groot verschil met de beginfase van deze jaargang.

De achterste linie van Real werd amper getest, omdat de uitstekende Federico Valverde, die het vierde doelpunt maakte, en Luka Modric continu bleven rennen.

Benzema presteert al een jaar op zo'n hoog niveau dat zijn spel zaterdagavond geen verrassing was. Door zijn twee treffers staat hij nu op 157 competitiegoals in het shirt van de Koninklijke, eentje meer dan clublegende Ferenc Puskás.

De 31-jarige spits is in de vorm van zijn leven en als hij zijn samenspel met Hazard kan blijven ontwikkelen, zal dat van cruciaal belang zijn voor het seizoen van Real Madrid.