Real brengt slecht nieuws over duo in aanloop naar duel met Barcelona

Real Madrid heeft donderdag bekendgemaakt dat Eden Hazard en Marcelo enige tijd zijn uitgeschakeld.

De Spaanse grootmacht geeft via de officiële kanalen aan dat de aanvaller en linksback geveld zijn met een kwetsuur, maar wil geen hersteltijd aangeven. Spaanse media stellen dat Marcelo en Hazard waarschijnlijk het duel met missen.

Real neemt het op woensdag 18 december in het Camp Nou op tegen de aartsrivaal en bij de Koninklijke zou men vrezen voor de inzetbaarheid van het duo.

Hazard loopt momenteel nog altijd op krukken, nadat de Belg in het -duel met Paris Saint-Germain na een confrontatie met Thomas Meunier geblesseerd raakte.

Volgens Spaanse media is Hazard sowieso niet van de partij tegen Barcelona. Trainer Zinédine Zidane heeft meer kopzorgen, aangezien ook Nacho, Lucas Vázquez en James Rodriguez uit de roulatie zijn, terwijl Marcos Asensio nog tot februari 2020 uitgeschakeld lijkt te zijn. Daarnaast zal de Franse oefenmeester dubben over middenvelder Casemiro, die op scherp staat.

De Braziliaanse controleur ontving in het huidige LaLiga-seizoen in veertien optredens namelijk al vier gele kaarten en is bij een volgende prent geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd.

komt de komende tijd in competitieverband eerst nog in actie tegen (thuis) en (uit), waardoor in Spanje nu de vraagt rijst hoe Zidane de zaak-Casemiro moet managen.