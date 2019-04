Raheem Sterling is het helemaal zat en pleit voor negen punten aftrek

Raheem Sterling is het beleid om racisme in het voetbal te bestrijden zat en pleit voor harde maatregelen.

De 24-jarige aanvaller van maakt zich al jaren hard voor een sterker optreden van de autoriteiten aangaande racistische incidenten, aangezien het huidige beleid volgens de Engelsman niet deugt. Sterling wil verandering zien en pleit voor een rigoureuze aanpak.

"Over het algemeen denk ik niet dat van het veld lopen een geweldige oplossing is, maar spelers moeten daar ook niet voor gestraft worden. Geldboetes doen de rijkere clubs ook geen pijn. Ik stem voor een automatische aftrek van negen punten en drie thuiswedstrijden zonder publiek", schrijft Sterling in een uitgebreid stuk in The Times.



"Het klinkt hard, maar welke supporter wil racistisch gedrag riskeren als daardoor hun ploeg degradeert of de titel kan verspelen? Zo verliezen de clubs vanwege het racisme ook veel inkomsten. Kleine bedragen doen clubs of landen ook geen pijn, maar een groep die ze wel kan pijnigen, zijn sponsoren. De volgende keer als een bond of club niet goed optreedt, zou ik graag willen zien dat bedrijven stoppen met geld leveren om een punt te maken."



"Op het hoogste en laagste niveau overal ter wereld zijn donkere en Aziatische spelers, fans en trainers slachtoffer van racisme. Elke dag weer, of het nu een potje in het park is of in de . Ik vind dat de mensen die het voetbal leiden veel te weinig om dit probleem op te lossen. Het is gek om in 2019 nog een stuk in de krant te schrijven met een oproep voor veranderingen vanwege het racisme. Maar ik doe het wel, omdat het probleem zo groot is."