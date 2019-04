PSV 'moet alles winnen': "En als dat lukt, zijn wij kampioen"

Michal Sadílek ziet PSV nog altijd kampioen worden.

De Eindhovenaren nemen het donderdagavond op tegen en de ploeg van Mark van Bommel moet winnen om in de race te blijven voor de landstitel. heeft momenteel een veel beter doelsaldo, maar de Tsjech hoopt dat alsnog de titel gaat pakken als men nog drie zeges weet te boeken.

"Ik merk dat de sfeer om ons heen verandert, maar dat komt door analisten en de media", zegt de negentienjarige middenvelder, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij de hoofdmacht van PSV, tegenover Voetbal International . "Die zijn wat minder enthousiast over ons na de winterstop. Maar dat betekent niet dat de sfeer in het team niet goed is."



"Wij hebben met z'n allen maar één doel: kampioen worden. Als wij slecht spelen, maar winnen en de titel pakken, hoor je helemaal niemand meer over het spel", aldus Sadílek, die baalt dat PSV niet langer meer de lijstaanvoerder is. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we nu gedeeld koploper zijn, maar iedereen is gefocust op die laatste paar wedstrijden."



"We hebben een heel simpele opdracht: alles winnen, er is geen andere optie. En als dat lukt, zijn wij kampioen. Dat weet ik zeker", stelt de jongeling, die beseft dat Ajax punten moet verspelen als PSV nog de titel wil pakken. Sadílek geniet van de prestaties van Ajax in de . "Dat heeft niets met de strijd tussen ons en hen te maken. Voor het Nederlandse voetbal is het ook goed dat zij de halve finale spelen", besluit het talent.