'PSG is in Amsterdam om sensationele dubbelslag te slaan'

Antero Henrique is deze week namens Paris Saint-Germain afgereisd naar Amsterdam om de komst van Frenkie de Jong af te ronden.

Dat meldt RMC Sport donderdagavond. De sportief directeur van de Franse club hoopt met Ajax definitief een akkoord te bereiken over een zomerse transfer van de 21-jarige middenvelder. Behalve De Jong zou ook ploeggenoot Matthijs de Ligt na dit seizoen de overstap naar het Parc des Princes moeten maken.

De Jong wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar PSG. De Telegraaf berichtte begin december al dat de creatieveling ervoor gekozen heeft Ajax aankomende zomer te verruilen voor een dienstverband bij les Parisiennes . Ajax zou voor 75 miljoen euro een akkoord hebben bereikt met PSG, maar in de weken die volgden bleef een bevestiging van de transfer uit.



De koploper van de Ligue 1 is echter vastberaden om zich spoedig te verzekeren van de diensten van De Jong. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal heeft nog een contract tot medio 2022 bij Ajax, maar PSG zou geen moeite hebben met het afkopen van die verbintenis. Trainer Thomas Tuchel is een fervent bewonderaar van De Jong en hoopt de middenvelder uit handen van het eveneens geïnteresseerde Barcelona te houden.



De Jong is echter niet de enige Ajacied op het verlanglijstje van PSG: ook De Ligt mag zich verheugen op de belangstelling van de Fransen. De negentienjarige verdediger ligt nog tot halverwege 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA, waardoor ook om zijn nek naar verluidt een exorbitant prijskaartje hangt. Tuchel heeft centraal achterin bij PSG momenteel de beschikking over onder anderen Thiago Silva, Marquinhos en Presnel Kimpembe.