Neymar en Mbappé halen hard uit en kunnen Belgisch bedankje verwachten

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond hard uitgehaald tegen Galatasaray.

Onder aanvoering van de sterren Neymar en Kylian Mbappé werden de Turken met 5-0 van het veld geveegd. zal de Fransen dankbaar zijn, want door de overwinning van wist de Belgische topclub overwintering in de veilig te stellen. Zelf ging Club in eigen huis onderuit tegen (1-3).

Paris Saint-Germain - 5-0

Al na een kwartier wist Paris Saint-Germain de defensie van Galatasaray aan gort te spelen, maar het doelpunt van Mauro Icardi werd afgekeurd omdat Kylian Mbappé even daarvoor buitenspel had gestaan.

Na iets meer dan een half uur was er geen houden meer aan voor de Turken. Neymar zette Mbappé vrij, die met een stiftje al dan niet bedoeld Icardi bereikte. De Argentijn kon de bal vervolgens in een leeg doel kon schuiven: 1-0.

Vier minuten later was het opnieuw raak voor PSG. Neymar bereikte ditmaal Pablo Sarabia, die met een schaar zijn tegenstander uitspeelde en vervolgens de verre hoek wist te vinden: 2-0.

Ook na rust was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Galatasaray. Koud uit de kleedkamers legde Mbappé de bal panklaar voor Neymar, die met links de bal in de verre hoek legde: 3-0.

In de 63ste minuut waren de rollen precies omgedraaid: een vlijmscherpe steekbal van Neymar stuurde Mbappé de diepte in, waarna de Franse aanvaller doelman Fernando Muslera in de korte hoek kansloos liet: 4-0.

Een duwfout op Mbappé leidde in de slotfase tot een penalty voor PSG, die door Neymar aan invaller Edinson Cavani werd gegund. De Uruguayaan pakte het cadeautje uit door zijn landgenoot in het doel de verkeerde hoek in te sturen: 5-0.

Club Brugge - Real Madrid 1-3

Real Madrid, dat met een half B-team aantrad, kreeg na een kwartier een goede kans in de persoon van Luka Jovic. De inzet van de Servische spits werd met moeite over getikt door doelman Simon Mignolet.

De Spanjaarden kregen weer een kwartier later een nog veel grotere kans, die ditmaal niet aan Isco besteed was. De aanvallende middenvelder had veel ruimte in de zestien van Club Brugge, maar zijn geplaatste inzet ging net naast.

Op slag van rust leken de Belgen op prachtige wijze te scoren. Een hakbal van Tau belandde bij zijn collegaspits Emmanuel Dennis, die doeltreffend uithaalde, maar eerstgenoemde werd teruggefloten wegens buitenspel.

De tweede helft was een stuk spraakmakender. In de 53ste minuut bereikte Álvaro Odriozola met een voorzet Rodrygo, die de bal ineens uit de lucht pakte en fraai scoorde: 0-1. Club Bruggo kwam meteen terug, toen Hans Vanaken twee minuten later voor de gelijkmaker tekende.

De middenvelder plaatste de bal vanbinnen de zestien bekeken in de verre hoek: 1-1. Tien minuten later kreeg Club Brugge opnieuw een domper te verwerken.

De defensie kreeg de bal de eigen zestien niet uit, waarna Vinícius Júnior de bal uit de kluts voor zijn voeten kreeg en profiteerde: 1-2.

Real Madrid speelde daarna de wedstrijd uit en maakte er in de blessuretijd nog 1-3 van. Luka Modric legde de bal vanbuiten de zestien met zijn binnenkant in de hoek.