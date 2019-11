Manchester United heeft vele miljoenen over voor Haaland en Sancho

Manchester United wil in januari een poging doen om Erling Braut Haaland en Jadon Sancho naar Old Trafford te halen.

United heeft er vertrouwen in dat een wintertransfer van Sancho mogelijk is, omdat de Engelsman bij in de problemen is gekomen. Het talent kreeg een boete toen hij in oktober laat terugkeerde van interlandverplichtingen. Vlak voor de huidige interlandperiode werd hij al na 36 minuten gewisseld in de topper tegen (4-0 verlies).

Aanvankelijk dacht United aan het einde van dit seizoen een poging te kunnen wagen, maar vicevoorzitter Ed Woodward denkt dus in de winter al te kunnen toeslaan. Bovendien denkt de club in januari meer kans te hebben als United dan nog meedoet om kwalificatie voor de , dan wanneer men in mei buiten de top vier is geëindigd.

Qua financiën kan de voormalige speler van rivaal City wel betalen en ook de komst van Erling Braut Haaland is een optie. De Noorse international, die 100 miljoen euro zou moeten kosten, zou dan de rest van dit seizoen op huurbasis afmaken bijzijn huidige club Red Bull Salzburg.

De eventuele komst van Sancho en Haaland kan gevolgen hebben voor Declan Rice en Mario Mandzukic, die ook nog steeds op het lijstje staan. United overwoog Rice binnenkort weg te halen bij , maar dat wordt wellicht uitgesteld tot komende zomer. Als Haaland wordt gekocht, ziet de club voorlopig af van Mandzukic.

Manchester United speelt zondag in de Premier League een uitwedstrijd tegen Sheffield United. De promovendus heeft verrassend genoeg één punt meer dan de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer. Na twaalf speelronden bezet United de zevende plek met negen punten achterstand op nummer vier .