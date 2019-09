Lucas Digne: "Ik wist dat ik vrije trappen goed kon nemen"

De Franse international is verheugd dat hij de kans heeft gekregen om zich aanvallend te laten gelden op Goodison Park.

Lucas Digne heeft zich bij ontpopt als een waardevolle aanvallende speler van de club, waarbij hij vooral de aandacht heeft gekregen met standaardsituaties. De Fransman geeft aan dat hij gewoon de kans moest krijgen nadat hij in het verleden tweede viool speelde achter spelers zoals Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic.

De linksback was trefzeker uit een vrije trap tegen Lincoln in de en volgde dat op met een assist op Richarlison toen the Toffees met 3-2 versloegen voor de interlandperiode.

Sinds het begin van het seizoen 2018/19 is alleen het -duo Andy Robertson (11) en Trent Alexander-Arnold (15) onder de verdedigers rechtstreeks betrokken geweest bij meer dan zijn 10 doelpunten in de Premier League.

Digne, die afgelopen week zijn 26e en 27e interland voor Frankrijk speelde, heeft zich snel ontpopt als de specialist in de standaardsituaties voor Marco Silva's ploeg, waar Everton al 801 dagen niet had gescoord uit een directe vrije trap voordat hij tegen afgelopen december scoorde.

"Een vrije trap nemen is geen nieuwe vaardigheid die plotseling uit de lucht kwam vallen", vertelt Digne in gesprek met Goal . "Ik nam vrije trappen toen ik jong was, maar de laatste keer dat ik er een scoorde was met Frankrijk Onder-19 toen we Nederland met 6-0 versloegen."

"Ik wist dat ik vrije trappen goed kon nemen, ik had gewoon de kans niet bij mijn vorige clubs. Op het topniveau ken je de hiërarchie en als je in een team speelt met spelers van wereldklasse - legendes zelfs - zoals Zlatan bij , Totti bij Roma en vooral Messi bij , dan is er geen manier om gewoon aan te komen lopen en de bal uit hun handen te pakken voor een vrije trap."

"Deze jongens zijn specialisten met bewezen cijfers en dat accepteer je in het voetbal. Maar natuurlijk hoopte ik altijd dat het mijn beurt zou zijn en nu ben ik aan de beurt om vrije trappen te nemen bij Everton. Daar geniet ik van en ik hou van die verantwoordelijkheid - elke vrije trap is een kans om de fans gelukkig te maken!"

"Het is een geweldige taak voor mij en ik ben vooral blij als ik scoor, net zoals ik blij ben om een assist te geven aan mijn teamgenoten wanneer ze scoren."

Digne zal zijn primaire taak op het veld echter niet uit het oog verliezen. "De aanvallende impact is een onderdeel van mijn werk, maar ik ben in de eerste plaats een verdediger. Ik heb van al onze 'clean sheets' in de afgelopen maanden net zoveel genoten als een doelpunt - en eigenlijk waren het er veel."

"Een 'clean sheet' is normaal gesproken de variant van een verdediger van het maken van een doelpunt. Het is een gevoel van succes voor zowel jezelf als je team. Maar het is natuurlijk een speciaal gevoel voor mij als verdediger om deel uit te maken van een wedstrijdwinnend doelpunt - zoals de kopbal van Richarlison uit mijn voorzet tegen the Wolves ."

De opwinding rondom een vrije trap is uniek, zo legt Digne uit. "De gevoelens rond een directe vrije trap zijn heel bijzonder omdat het niet zomaar uit het niets binnen een fractie van een seconde gebeurt, zoals wanneer je scoort vanuit open spel."

Lees beneden verder

"Er is een opbouw, wanneer je je voorbereidt op de vrije trap, je de posities van de muur en de doelman leest. Dan trap je de bal en probeer je de bal precies de juiste hoeveel kracht en precisie mee te geven. En dan de explosie in je eigen hoofd - en in het stadion - wanneer je de bal in het net ziet verdwijnen."

"Ik heb twee jaar lang geen vrije trap genomen bij Barcelona, speelde 46 wedstrijden, voordat ik bij Everton kwam. Natuurlijk niet, want Messi is 's werelds beste in vrije trappen nemen - en linksbenig zoals ik. Dus stel je voor hoe enorm ik genoten heb van mijn eerste voor Everton tegen Watford!

En hoeveel werk steekt hij in het aanscherpen van de vaardigheid? "Ik train niet elke dag op vrije trappen, maar een of twee keer train ik ze met Gylfi Sigurdsson."