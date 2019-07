Kroenke en Pérez gaan voor dinsdagnacht om de tafel in Maryland

Real Madrid en Arsenal gaan komende week met elkaar in gesprek over een transfer van Dani Ceballos.

De middenvelder kan op huurbasis overstappen naar the Gunners , zo maakte AS onlangs al bekend. Volgens ABC zit er schot in de transfer: voordat beide clubs elkaar dinsdagnacht treffen in Maryland in het kader van de International Champions Cup, zal eigenaar Stan Kroenke van om de tafel gaan met -preses Florentino Pérez.

Arsenal heeft goede papieren om rivaal af te troeven in de strijd om Ceballos. Onder Zinédine Zidane heeft de 22-jarige technicus weinig uitzicht op speeltijd. Real Madrid staat echter niet open voor een definitief vertrek van Ceballos, zo klinkt het. Van een optie tot koop zal daarom geen sprake zijn in een eventuele huurdeal. Volgens ABC wil Arsenal het salaris van Ceballos volgend seizoen op zich nemen.



Met een transferbudget van slechts vijftig miljoen euro is trainer Unai Emery van Arsenal gedwongen om creatief te handelen. De komst van Ceballos kan voor relatief weinig geld worden bewerkstelligd. Daarnaast staat verdediger William Saliba op het punt om voor dertig miljoen euro over te komen van Saint-Étienne, terwijl Arsenal ook een nieuw bod op Kieran Tierney van Celtic zou voorbereiden. Celtic zou mikken op circa 28 miljoen euro.



Met een dergelijke transfersom zou Emery zijn budget dus overschrijden, maar Arsenal hoopt geld vrij te maken met het vertrek van Mesut Özil. Volgens The Sun zijn er echter nog geen concrete biedingen binnengekomen voor de spelmaker. zou op de achtergrond belangstelling hebben. Mede door blessureleed kende Özil een teleurstellend seizoen bij Arsenal: hij had slechts twintig keer een basisplaats in de Premier League en maakte zes doelpunten.