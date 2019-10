Johan Derksen hekelt 'lafheid' Ronald Koeman tegen 'kutlandje'

Het Nederlands elftal heeft zondagavond tegen Wit-Rusland weinig indruk gemaakt op Johan Derksen.

Oranje won met 1-2 en is daardoor dicht bij kwalificatie voor het EK van volgend jaar. Derksen vond het spel in Minsk 'nergens op lijken' en is in Veronica Inside bijzonder kritisch op Joël Veltman. Wim Kieft hecht weinig waarde aan de EK-kwalificatiewedstrijd, terwijl René van der Gijp hoge verwachtingen heeft van het huidige elftal van bondscoach Ronald Koeman.

Nederland is koploper in de poule en heeft het EK-ticket voor het grijpen. Desondanks wilde Koeman nog niet op de zaken vooruitlopen. "De bondscoach durft ook niet met een aanvallend elftal de wedstrijd af te maken tegen een kutlandje. Dan moeten er allerlei spelers in en dat is dan een geniale tactische vondst. Voor mij is dat gewoon lafheid", aldus Derksen, die van presentator Wilfred Genee de vraag krijgt of hij achter zijn woorden staat. "Ik meen het wel, het is een voetbalkutlandje", reageert Derksen.

Het spel van Oranje tegen Wit-Rusland was niet groots, zag ook Derksen. "Ik denk dat er veel toekomst in dit elftal zit en er mooie dingen kunnen gaan gebeuren, dat is lang geleden. Maar ik weiger hier te gaan oreren dat ze fantastisch speelden als het nergens op lijkt", zegt hij. "Het zijn maar kwalificatiewedstrijden", vult Kieft aan. "Het is een vracht aan wedstrijden. Als je al die jaren al die wedstrijden terugkijkt, is er maar een ding belangrijk. Als je je zo lang niet gekwalificeerd hebt, is het belangrijk dat je je nu wel kwalificeert."

Van der Gijp ziet veel kwaliteit bij Oranje en denkt dat het team van Koeman ver kan komen. "We hebben een middenveld van drie topspelers met Frenkie de Jong, Georiginio Wijnaldum en Donny van de Beek. Dan hebben we een centrum met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt dat wereldtop is, en we hebben een goeie spits (Memphis Depay, red.). Als alles daar omheen redelijk is en ekker meedoet, dan is het toch prima?"

De rechtsbackpositie wordt door het drietal als zwakke schakel gezien. Tegen Noord-Ierland koos Koeman voor Denzel Dumfries, terwijl Veltman de voorkeur kreeg tegen Wit-Rusland. "Ik vond het echt heel pijnlijk", aldus Kieft. "Het is lood om oud ijzer", doelt Derksen op de twee backs. Hij ziet liever een andere speler op de rechtsbackpositie. "Zet dan Quincy Promes rechtsback. Die kan tenminste wat in balbezit en heeft een voorzet met zijn rechtervoet in huis."