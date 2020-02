Jans wacht onderzoek niet af en vertrekt per direct bij FC Cincinnati

Ron Jans is opgestapt bij FC Cincinnati.

De Nederlandse trainer heeft maandagavond (Amerikaanse tijd) zijn ontslag aangeboden, zo maakt de club uit de Major League Soccer bekend.

Vorige week werd een onderzoek ingesteld naar Jans, omdat hij in de kleedkamer had meegezongen waarin het woord 'nigger in voorkwam. Een speler van Cincinnati diende een klacht in bij de Amerikaanse spelersvakbond, waarna de een onderzoek begon.

"Nadat de MLS een onderzoek heeft ingesteld, heeft Ron zijn ontslag aangeboden. Wij hebben het geaccepteerd aangezien dit het beste besluit is voor iedereen binnen FC Cincinnati", reageert voorzitter Jeff Berding op de clubwebsite.

Jans lijkt weinig steun te hebben gekregen vanuit de clubleiding. "We hechten veel waarde aan de cultuur binnen onze club, te beginnen bij de kleedkamer. Iedereen die aan FC Cincinnati verbonden is, moet zich gewaardeerd, gerespecteerd en vertrouwd voelen."

"Diversiteit in ras en cultuur is een belangrijk onderdeel van wat de voetbalsport zo speciaal maakt. Voor ons heeft het de hoogste prioriteit dat iedereen zich gerespecteerd voelt. Dat geldt voor de mensen in de kleedkamer, op het kantoor en voor alle fans."

Eerder deze week reageerde Jans nog verbaasd op de commotie die was ontstaan. "Ik denk alleen maar: 'Is dit echt wat er momenteel allemaal gebeurt?' Ja, het is echt. De zomer is opeens een winter voor mij geworden", zei hij in het Algemeen Dagblad.

Jans werd in augustus vorig jaar aangesteld als trainer van de MLS-club. In maart zou hij beginnen aan zijn tweede seizoen bij Cincinnati. Zijn taken worden op interim-basis overgenomen door Yoann Damet.

Jans gaf in de krant toe dat hij beter niet op een dergelijke manier mee had kunnen zingen: "Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen. Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt."

Jans, die zelf veel naar hiphop-nummers luistert, kende het liedje in kwestie niet. "Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist. Wat ik heb gedaan is in Amerika toch enigszins onhandig. Maar tussen een onhandige actie en wat er nu allemaal gebeurt, dat is niet te bevatten."

Bij Cincinnati staat Maikel van der Werff onder contract, terwijl Jans onlangs de beschikking kreeg over Jürgen Locadia. Maandag meldden diverse Nederlandse en Amerikaanse media dat Siem de Jong ook voor de MLS-club gaat spelen. Of het vertrek van Jans van invloed is op de transfer van De Jong is vooralsnog niet bekend.