Frenkie de Jong prijst Estland: "Dat juich ik toe en vind ik echt top"

Frenkie de Jong kan terugkijken op een goede week bij het Nederlands elftal.

De middenvelder van maakte tegen Duitsland (2-4) zijn eerste doelpunt in Oranje en was maandagavond tegen Estland een van de uitblinkers in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Ook voor Memphis Depay was het een week om niet snel te vergeten. Hij strooide met doelpunten en assists, en speelde in Tallin zijn vijftigste interland.

Het duel met Estland werd door op voorhand critici als vervelend bestempeld, daar kleine voetballanden zich tegen Oranje vaak beperken tot verdedigen. De Jong merkte dat Estland juist probeerde om wel te voetballen. "We waren wat slordig. Zij probeerden te voetballen, dat juich ik echt toe en vind ik top. Alleen dan kunnen wij de bal wel vaak veroveren op hun helft", zegt De Jong tegenover FOX Sports.

"Ze hebben natuurlijk niet de kwaliteit die een ploeg normaal wel heeft. Maar ik denk dat wij in het druk zetten niet zo goed waren zoals we kunnen zijn. Maar dat is iets voor de volgende keer, we hebben met 0-4 gewonnen."

De Jong vindt 0-4 'geen geweldige uitslag', maar kan leve met de score. "Prima", vervolgt hij. "Ik vind dit wel leuke wedstrijden. In zo'n wedstrijd kan je lekker aanvallen. En aanvallen is over het algemeen toch leuker dan verdedigen. Ik heb me wel vermaakt." Depay had ook graag met een grotere uitslag gewonnen. "Het is belangrijk voor onze voorhoede dat iedereen het gevoel heeft dat hij een goal kan maken. Iedereen heeft hier een aandeel in, ook Frenkie, die heel aanvallend speelde vandaag", aldus de speler van tegen de NOS.

"In de eerste helft had ik het lastig. Misschien wilde ik wel te graag", is Depay kritisch op zijn eigen spel. "De ruimtes waren ook klein. Als spits moest ik diep blijven. Maar soms gaat het kriebelen en dan wil je de bal voelen. Dan wil je gaan zwerven. Het belangrijkste is dat we na Duitsland ook hier hebben gewonnen. Wij zijn er nog niet. Maar volgens mij zijn we aardig op weg." Op 10 oktober komt Nederland opnieuw in actie. Noord-Ierland is dan de tegenstander, terwijl drie dagen later het duel met Wit-Rusland wacht.