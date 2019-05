Exclusief: Ontslag Kovac staat vast, Van Bommel topkandidaat bij Bayern

Na slechts een seizoen komt er alweer een einde aan het verblijf van Niko Kovac als trainer van Bayern München, zo kunnen Goal en SPOX onthullen.

Kovac heeft zaterdag met zijn ploeg aan een punt genoeg om de landstitel veilig te stellen in zijn eerste seizoen als keuze heer van Bayern. Afgelopen zomer kwam hij over van en die club is toevallig in de laatste speelronde ook de tegenstander. Bij winst is de ploeg ook zeker van winst en bij een nederlaag is men afhankelijk van wat doet op bezoek bij . Die club strijdt net als Eintracht nog om plaatsing voor de , dus beide partijen zullen de punten niet cadeau doen aan de titelkandidaten.

Bayern heeft nu een voorsprong van twee punten en een aanzienlijk beter doelsaldo, dus is de kans groot dat Kovac de tweede oud-speler van Bayern wordt die ook als trainer de titel opeist. Alleen Franz Beckenbauer ging hem daarin voor. Kovac kan hem echter ook nog overtreffen aangezien de Duitse recordkampioen ook nog in de finale van het bekertoernooi staat tegen .

Toch zou zelfs het veroveren van de dubbel niet genoeg zijn om zijn baan te behouden, zo blijkt uit exclusieve informatie van Goal en SPOX. Bronnen rondom de club hebben bevestigd dat Bayern het afscheid van Kovac kort na de bekerfinale gaan aankondigen, al wil de club hier desgevraagd niet bevestigend of ontkennend op antwoorden.

Kovac kende een stroeve start bij Bayern en richtte zich pas na de winterstop op. Een ruime achterstand op Borussia Dortmund werd goedgemaakt en in de Champions League startte men de knock-outfase voortvarend met een gelijkspel op Anfield. In eigen huis ging het echter alsnog mis voor de Beierse grootmacht, die op strijd en kwaliteit werd afgetroefd door .

Dat werd Kovac kwalijk genomen, maar de goede resultaten in de competitie hielden hem in het zadel. Inmiddels is de Kroaat het vertrouwen van zijn werkgevers echter kwijt. Diverse spelers zouden zich tegen hem gekeerd hebben omdat de trainingen te monotoon zijn, terwijl ook de tactische keuzes van de oefenmeester niet worden geaccepteerd.

Bovendien zou er een conflict zijn geweest met Rummenigge, die sindsdien zijn mening heeft opgedrongen bij mede-voorzitter Uli Hoeness. Laatstgenoemde ging overstag na onnodig puntverlies tegen Nürnberg. Een bron dichtbij Kovac heeft tegenover Goal en SPOX bevestigd dat 'schadelijk gedrag' de laatst weken heeft gezorgd voor een verzwakte positie van de hoofdtrainer.

Bayern weigert te reageren op het nieuws, maar een wisseling van de wacht is aanstaande. De club wil een nieuwe coach aantrekken en heeft daarvoor drie kandidaten op een shortlist staan, waarbij Mark van Bommel van de voorkeur geniet.

Ook -trainer Erik ten Hag is een optie. Hij is net als oud-speler Van Bommel al eerder actief geweest bij Bayern en wel als trainer van de reserves. De coach heeft het echter goed naar zijn zin bij Ajax, dus mogelijk dat ook kandidaat nummer drie in beeld komt: Julen Lopetegui. Hij is clubloos nadat hij in oktober 2018 werd ontslagen bij .

Kovac weet dat er al maanden aan zijn stoelpoten wordt gezaagd en zei in de persconferentie voorafgaand aan het duel met Eintracht Frankfurt het volgende. "Het is zeer informatief om alle verhalen te horen. Ik heb dit jaar geleerd dat het heel lastig is om dichtbij jezelf te blijven", besluit de oefenmeester die vorig seizoen de bekerfinale van Bayern won met Eintracht.