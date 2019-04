Eriksen redt Tottenham Hotspur: "Hij is een bijzonder persoon"

Christian Eriksen voorkwam dinsdagavond gezichtsverlies voor Tottenham Hotspur.

De nummer drie van de Premier League leek op puntenverlies tegen af te stevenen, maar twee minuten voor het eindsignaal schoot de Deen de thuisploeg naar een dik- en dikverdiende overwinning op de laagvlieger: 1-0. Het was tegelijkertijd wellicht een van de laatste doelpunten van de spelmaker voor de Londenaren.

Het contract van Eriksen loopt immers over veertien maanden af en eerdere gesprekken leidden niet tot een langere contractuele samenwerking. Na de zege voor eigen publiek werd Mauricio Pochettino andermaal met de situatie van de spelmaker, die interesse van zou genieten, geconfronteerd. "Ik denk dat ik een paar maanden geleden heel duidelijk ben geweest", benadrukte de oefenmeester van the Spurs.



"Het is een zeer bijzondere situatie", benadrukte Pochettino. "En hij is een bijzonder persoon. Ik denk dat iedereen van ons bijzonder en anders is en dat we daar begrip voor moeten opbrengen. De timing voor Christian of voor de club om tot een vergelijk te komen is wellicht anders ten opzichte van een andere speler. Ik hoop en ik wens dat Christian ook in de toekomst voor ons zal spelen. Maar ik denk dat Christian en de club welwillend staan tegenover een gesprek en we zullen zien wat dat oplevert."



"We zitten nu zo kort voor het einde van het seizoen. Er is nog heel veel tijd om ook na het seizoen te praten", vervolgde de Argentijn. "Het belangrijkste is nu, niet alleen voor hem, voor alle spelers om gefocust te blijven en onze doelstellingen te bewerkstelligen. Er komen mooie wedstrijden aan en onze focus moet nu liggen op herstellen, trainen en spelen." Pochettino was lovend over de technische kwaliteiten van Eriksen. "Indrukwekkend hoe hij van buiten het strafschopgebied kan schieten, zowel met links als met rechts. Natuurlijk komt het ook op mentaliteit aan, maar als je geen kwaliteit hebt kun je tien keer op doel schieten zonder te scoren. Christian kan goed schieten en scoren."