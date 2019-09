Erik ten Hag verrast zaterdagavond met achterhoede Ajax

Perr Schuurs begint zaterdagavond in de basis bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

De jonge verdediger begint centraal achterin, naast Daley Blind. Door zijn basisplaats is Joël Veltman weer rechtsback, terwijl onder anderen Sergiño Dest op de reservebank begint. In de wedstrijdselectie van is ook plaats voor Siem de Jong.

In totaal is de opstelling van Ajax op één plaats gewijzigd ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd, voor de interlandonderbreking tegen (1-4 zege). Dest was toen nog basisspeler, maar hij zit nu op de bank en wordt op de rechtsbackpositie vervangen door Veltman, die tegen Sparta nog in het centrum speelde. Schuurs neemt de plek van Veltman in het centrum over.

Op het middenveld houdt Ten Hag vast aan het Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Daarvoor moeten Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Quincy Promes voor de benodigde creativiteit zorgen, terwijl Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval staat.

David Neres moet opnieuw genoegen nemen met een plek op de reservebank; Noussair Mazraoui en Donny van de Beek ontbreken vanwege blessures in de wedstrijdselectie.

Opstelling Ajax : Onana; Veltman, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes; Huntelaar