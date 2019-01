'Duo van Fulham ruziet weer na onbeleefd gedrag tijdens yogales'

Aleksandar Mitrovic en Aboubakar Kamara hebben wederom ruzie gehad.

De twee aanvallers van Fulham hadden eind december tijdens de thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town (1-0) onenigheid over een strafschop en nu zou het tweetal het met elkaar aan de stok hebben gekregen bij een yogales.

Verschillende Engelse media, waaronder Sky Sports , The Sun en de Daily Mirror melden dat de twee een fikse ruzie hadden. Het handgemeen zou volgens The Sun hebben plaatsgevonden omdat Mitrovic van mening was dat Kamara de leerkracht van dienst 'onbeleefd behandelde'. Ploeggenoten moesten de twee uit elkaar halen.



Het is onduidelijk of het er ook daadwerkelijk fysiek aan toe is gegaan. Naar verluidt ziet manager Claudio Ranieri het incident als een nieuwe reden om Kamara deze maand nog te lozen. Eerder meldde The Times al dat de Italiaan niet te spreken is over het gedrag van de aanvaller en dat Fulham openstaat voor een winterse transfer.



Bij het duel met Huddersfield Town eind december zorgde Kamara ook al voor commotie door in de slotfase een strafschop op te eisen. Vaste penaltynemer Mitrovic diende zich aan voor de kans vanaf elf meter, maar Kamara ontfermde zich uiteindelijk tegen de afspraken in over de strafschop. Kamara ligt nog tot de zomer van 2021 vast in Londen.