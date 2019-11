De Jong: "Van hen wordt gezegd dat ze er een beetje bovenuit steken"

Frenkie de Jong vindt dat Nederland komende zomer niet als één van de topfavorieten naar het EK gaat.

Het verzekerde zich zaterdagavond door een 0-0 gelijkspel van deelname aan het EK en Oranje is daardoor voor het eerst sinds het WK van 2014 weer eens van de partij op een eindtoernooi. De Jong wil meteen voor het hoogste mogelijke gaan.

"Als je naar een toernooi gaat met de kwaliteiten die wij hebben, dan moet je gaan om te winnen. Na een kwartfinaleplaats kun je misschien zeggen dat het een leuk toernooi was, maar daar heb je niets aan", vertelt de middenvelder in gesprek met NUsport. "Wij zijn geen topfavoriet en ik weet niet of die er überhaupt is."

"Van Frankrijk wordt gezegd dat het er een beetje boven uitsteekt, maar ik denk dat er wel een stuk of zes landen zijn die een goede kans maken." De middenvelder denkt dat het Nederlands elftal ook bij die zes ploegen hoort: "Ik vind niet dat we veel onder doen voor andere landen, maar we zijn ook niet veel beter. Het ligt dicht bij elkaar."

De Jong moet echter wel toegeven dat Oranje tijdens de wedstrijd in Belfast tegen de Noord-Ieren geen beste indruk achterliet. Hij beaamt dan ook dat dat niet de vorm is die zijn ploeg op het EK moet laten zien: "We moeten veel beter, zeker als een ploeg zich terugtrekt."

De spelmaker heeft in het afgelopen jaar echter genoeg van zijn ploeg gezien om optimistisch gestemd te zijn: "Eerder in de kwalificatie en in de hebben we laten zien waar we toe in staat zijn. Het zit er wel in."