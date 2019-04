"De Ajax-fans zien het dan als het verdedigen van hun territorium"

Het duel tussen Jong en gaat vrijdag niet door, aangezien de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel uit vrees voor ongeregeldheden de wedstrijd hebben uitgesteld. Voor het duel op De Toekomst waren slechts 185 tickets voor uitfans beschikbaar, waardoor duizenden supporters van De Tukkers aangaven te zullen afreizen naar Amsterdam. TC Tubantia weet waarom het duel uiteindelijk is uitgesteld.

Het scenario dat circa 1500 fans van FC Twente zich in de binnenstad van Amsterdam zouden verzamelen, was van doorslaggevende betekenis om het duel te verplaatsen, zo verklaren bronnen rond de partijen die overleg voerden tegenover de lokale krant. FC Twente en de fans hadden graag gezien dat men zou spelen in de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax kon geen medewerking verlenen.



Dinsdag werd het duel verboden, na 'twee hectische dagen' van overleg tussen clubs, politie, gemeente, Openbaar Ministerie en de KNVB. "Dat die supporters aankondigden om zo verspreid mogelijk te komen en de plek van het feest pas op het allerlaatste moment bekend te maken, zorgt ervoor dat je als autoriteiten geen maatregelen kunt nemen om dat goed te laten verlopen", zo klinkt het.



Er was geen vrees voor 'vechtafspraken tussen supportersgroepen' of 'binnendringen van De Toekomst'. "Maar als je duizend Twentenaren met vlaggen en sjaals in Amsterdam feest laat vieren, weet je gewoon dat Ajax-supporters daarop reageren. Die zien het als het verdedigen van hun territorium. En daar worden buitenstaanders de dupe van, omdat ze gewond raken of materiële schade oplopen."