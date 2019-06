Cillessen verlaat Barcelona na drie jaar voor binnenlandse overstap

Jasper Cillessen is officieel speler van Valencia, zo meldt zijn nieuwe werkgever via de officiële kanalen.

De dertigjarige doelman kwam dinsdag in het Mestalla zonder noemenswaardige problemen door de medische keuring en tekende daarna een langlopend contract bij los Che .

De overgang van Cillessen, die bij over een doorlopende verbintenis tot medio 2021 beschikte, hing al enige tijd in de lucht. De doelman van het arriveerde maandagavond in en werd dinsdag door Cadena COPE gespot bij een kliniek. Cillessen was daar voor de medische check-up, die hij dus goed heeft doorstaan.



Cillessen maakte in 2016 voor dertien miljoen euro de overstap van naar de Spaanse kampioen, maar slaagde er niet in om Marc-André ter Stegen uit de basiself te verdrijven. Zijn vertrekwens bracht de geruchten op gang, met als voorname kandidaat om hem over te nemen. In de Engelse media werden zowel als naar voren geschoven als mogelijke nieuwe werkgever. De routinier kiest uiteindelijk voor een binnenlandse transfer.



Cillessen kwam in drie seizoenen in het Camp Nou tot 32 officiële wedstrijden. Het merendeel (24) van dit aantal speelde de voormalig Ajacied in de . Zijn laatste duel voor Barcelona was toevallig tegen zijn nieuwe werkgever, in de finale van de Spaanse beker met 1-2 te sterk voor Barça . De 48-voudig international van Oranje veroverde met de topclub uit Catalonië zes prijzen: twee Spaanse landstitels, tweemaal de Copa del Rey en twee keer de Spaanse Supercup.