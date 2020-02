Chirurg waarschuwt Barcelona: "Blessure Dembélé veel ernstiger dan in 2017"

Ousmane Dembélé moet ruim de tijd nemen om volledig te herstellen van zijn hamstringblessure.

De aanvaller van werd dinsdag geopereerd in Finland door Lasse Lempeinen, de chirurg die hem in 2017 ook al opereerde aan zijn hamstring.

De specialist benadrukt dat hij zeker zes maanden de tijd nodig zal hebben om te herstellen. De kwetsuur aan zijn hamstring is volgens Lempeinen namelijk ernstiger dan drie jaar geleden.

Lempeinen is specialist op het gebied van hamstringblessures en voerde in het verleden al ingrepen uit bij andere spelers van Barcelona, , en Zenit Sint-Petersburg.

"De operatie is goed verlopen, alles ging volgens plan. Zoals we op de MRI al hadden vastgesteld zat de schade bovenaan de pees. Ik ben zeer tevreden met het resultaat van de operatie. De schade was ernstiger dan in 2017."

De chirurg verwacht dat Dembélé zijn oude niveau weer kan halen, maar geeft ook aan dat hij wel alle tijd moet nemen om te herstellen. Het EK zit er dan ook niet in voor de Frans international.

"Zijn beste jaren liggen nog voor hem", aldus Lempeinen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij weer op topniveau kan voetballen, maar dan moet hij wel zeer voorzichtig herstellen. Ik verwacht dat hij ongeveer zes maanden nodig heeft."

De Finse specialist hoopt dat Dembélé zijn hamstringblessure voor altijd achter zich kan laten. "Er bestaat bij hamstringblessures altijd een groot risico dat de blessure terugkeert."

"Maar ik ben er ook zeker van dat we met het medische team rondom Dembélé er alles aan zullen doen om een nieuwe blessure te voorkomen. Ik blijf zijn herstel op de voet volgen."