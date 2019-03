"Adrien is een gevangene die wordt gegijzeld!" - Rabiot's moeder haalt uit naar PSG

De Franse middenvelder wordt al een tijdje verbannen uit de hoofdmacht van PSG, omdat hij weigert een nieuw contract met de club te bespreken.

Adrien Rabiot's moeder en zaakwaarnemer, Veronique Rabiot, is absoluut niet te spreken over de manier waarop Paris Saint-Germain haar zoon behandelt. Ze vergelijkt hem zelfs met een gevangene.



Rabiot mag niet meer meetrainen met het eerste elftal van trainer Thomas Tuchel, omdat hij niet meer met de clubleiding wil onderhandelen over een contractverlenging.



De 23-jarige speler kwam sinds 11 december al niet meer in actie en in het geruchtencircuit wordt hij nog steeds in verband gebracht met een transfer naar .



Het contract van Rabiot in Parijs loopt na dit seizoen af. Het enige wat hij nu dus kan doen, is wachten tot die laatste maanden voorbij zijn, zodat hij vervolgens transfervrij kan vertrekken.



Terwijl haar zoon verbannen is uit de A-selectie van Tuchel, vertelt Veronique aan L'Équipe dat haar zoon lijdt onder zijn huidige situatie.



"Ik wil er niet zielig over doen of Adrien nog meer verzwakken nu hij zegt dat hij zich niet goed voelt", aldus Veronique. "We vallen hier alleen de menselijke kant aan, we zijn bescheiden. Ik kan alleen maar zeggen dat hij zich erg slecht voelt over alles wat er gebeurt."



Maar voor heeft Veronique weinig sympathie. Ze vindt dat de Franse grootmacht haar zoon als een gevangene behandelt door hem weg te houden van de club.



"Adrien is een gevangene! Hij wordt zelfs gegijzeld door PSG. Binnenkort wordt het droog brood, water en een kerker! Deze omgeving is wreed."

Rabiot kreeg onlangs opnieuw veel kritiek over zich heen, omdat hij enkele uren na de shockerende uitschakeling van PSG in de in een nachtclub werd gespot.



De middenvelder was bovendien één van de mensen die een video van Patrice Evra op social media leuk vond. Op de beelden is te zien hoe Evra op de tribune van het Parc des Princes met veel bombarie de overwinning van op PSG viert, samen met Paul Pogba.



Volgens Veronique heeft haar zoon per ongeluk de verkeerde video van zijn landgenoot 'geliket' en ze bespotte het idee dat PSG woedend is over het uitstapje van Rabiot, zo kort na de wedstrijd.



"Ik kan alvast zeggen dat iedereen hem de schuld geeft van het liken van de verkeerde video", aldus moeder Rabiot. "Dit is niet degene waarin Patrice Evra de uitschakeling van PSG viert."



"En dan nog dat uitje naar een nachtclub... Nou wil PSG ook al voor het privéleven van Adrien zorgen, terwijl ze hem niet eens meer willen hebben!"



"Ze willen blijkbaar dat hij om negen uur zijn pyjama aandoet, de wedstrijd kijkt op televisie en daarna om elf uur naar bed gaat!"



"Weten deze mensen niet hoe het ritme van het leven van deze spelers in elkaar zit? Als een voetballer speelt, wat zijn werk is, heeft hij een bepaald trainingsritme. Maar voor Adrien gebeurt er in dit geval helemaal niks."



"Adrien zal niet eens een les in pottenbakken volgen totdat er iets verandert. Hij moet voor zichzelf zorgen, dus laat hem lekker leven!"