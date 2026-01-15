「マジで漏らした」イブラヒモビッチがトイレのトラブルを告白「走り続けるのを止めなかった」

現役を引退したイブラヒモビッチ氏は現在、ACミランでアドバイザーを務めている。

また、19歳の攻撃的ミッドフィルダーである息子のマクシミリアンのキャリア発展にも注視している。マクシミリアンはミランを離れ、オランダの強豪アヤックスへローン移籍を果たした。

才能ある若者は、著名な父の後を継ぐことについてこう語る。

「父は私のことを喜んでくれていると思う。でもイブラヒモビッチは単なる名前だ。私はマクシミリアンだ。私は私自身であり、私自身の選手だ。自分の物語を綴りたい。気分は良い。 ワクワクしている。父もアヤックスでプレーしたことは嬉しい。ここでさらに成長できる機会を得られたことを喜んでいる。私はここで自分の道を歩むために来た。それを心から楽しみにしている」

「このステップは大きな挑戦だ。毎日、非常にハードに努力する。そして結果を見届けよう。私はアヤックスにとって良い選手になりたい。勝利し、成長するために。努力を惜しまず、勝つことが好きだ。ファンを楽しませられると思う。私のプレーを見て楽しんでくれるはずだ」