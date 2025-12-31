AFP
シウバのミラン復帰がアッレグリの決断で阻止されていた？「イブラヒモビッチは100%承認していた」
ブラジル代表のセンターバックであるチアゴ・シウバは、2025年7月に開催されたクラブワールドカップにおいてフルミネンセを準決勝進出に導くなど中心的な役割を果たした。昨シーズンは公式戦46試合に出場し、その健在ぶりを示している。だが、12月初旬、41歳のベテランは、伝説的なキャリアの最終章を欧州で送るため、残り6ヶ月あった契約の早期解除に合意した。
シウバはその後、ポルトと契約を締結。クラブが発表した声明の中で、再び欧州の最高レベルでプレーできる機会を「幸せで光栄に思う」と語っている。だが、ポルトは唯一の選択肢ではなかった。その裏側では、より感傷的で劇的な目的地が検討されていたのである。
- Getty Images
元ミランのストライカーであるアントニオ・カッサーノ氏は、デジタル番組『Viva El Futbol』の中で、シウバがイタリアへの驚異的な帰郷に迫っていた事実を明かした。カッサーノ氏によれば、現在ミランの理事会アドバイザーを務めるイブラヒモビッチ氏はこの移籍を強く推していたが、アッレグリ監督がそれを却下したという。
イブラヒモビッチ氏は、シウバを「低リスクで高い影響力を持つ即戦力」と見なしていた。ブラジル人DFはフリートランスファー（移籍金なし）での復帰を望んでおり、高額な年俸も要求していなかったため、クラブ上層部にとっても魅力的な取引だった。
「ミランのファンに伝えたいのは、チアゴ・シウバが戻らなかったのは主にアッレグリのせいだということだ。彼は獲得を拒否した。一方でイブラヒモビッチは彼を望んでいたし、実現するはずだった。ズラタンは、チアゴが高給を求めていなかったこともあり、フリートランスファーでの獲得を100%承認していたのだ」とカッサーノ氏は述べた。
カッサーノ氏によれば、シウバ自身もミランへの扉を再び開こうと、アッレグリ監督に直接電話をかけて交渉を試みたという。
「人格者であるチアゴはアッレグリに直接連絡したが、アッレグリは『自分が探しているのはストライカーだ』と告げた。マッシミリアーノ・アッレグリ氏は彼の復帰を拒否し、3つの南京錠で完全にドアを閉ざしてしまったのだ」
シウバの欧州でのキャリアは、もともと2004-05シーズンのポルトから始まったが、当時は主にBチームでのプレーに留まっていた。その後、ミラン、パリ・サンジェルマン、チェルシーで数多くのタイトルと栄誉を手にし、世界最高のディフェンダーとしての地位を確立した。
古巣ポルトに戻ったシウバは、2026年1月4日のサンタ・クララ戦で再デビューを飾ると予想されている。目先の挑戦に加え、彼の視線は既に国際舞台へと向けられている。このベテランDFは、欧州のトップレベルで活躍し続けることで、来夏のワールドカップに向けたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表メンバーのポジション争いに意欲を燃やしている。
- Getty Images Sport
