シウバのミラン復帰がアッレグリの決断で阻止されていた？「イブラヒモビッチは100%承認していた」

元ミランのストライカーであるアントニオ・カッサーノ氏は、デジタル番組『Viva El Futbol』の中で、シウバがイタリアへの驚異的な帰郷に迫っていた事実を明かした。カッサーノ氏によれば、現在ミランの理事会アドバイザーを務めるイブラヒモビッチ氏はこの移籍を強く推していたが、アッレグリ監督がそれを却下したという。

イブラヒモビッチ氏は、シウバを「低リスクで高い影響力を持つ即戦力」と見なしていた。ブラジル人DFはフリートランスファー（移籍金なし）での復帰を望んでおり、高額な年俸も要求していなかったため、クラブ上層部にとっても魅力的な取引だった。

「ミランのファンに伝えたいのは、チアゴ・シウバが戻らなかったのは主にアッレグリのせいだということだ。彼は獲得を拒否した。一方でイブラヒモビッチは彼を望んでいたし、実現するはずだった。ズラタンは、チアゴが高給を求めていなかったこともあり、フリートランスファーでの獲得を100%承認していたのだ」とカッサーノ氏は述べた。

カッサーノ氏によれば、シウバ自身もミランへの扉を再び開こうと、アッレグリ監督に直接電話をかけて交渉を試みたという。

「人格者であるチアゴはアッレグリに直接連絡したが、アッレグリは『自分が探しているのはストライカーだ』と告げた。マッシミリアーノ・アッレグリ氏は彼の復帰を拒否し、3つの南京錠で完全にドアを閉ざしてしまったのだ」