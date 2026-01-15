アロンソ電撃解任、アルベロア体制の混迷の中、ジダンがレアルでの「成功の秘訣」を語る

2度にわたりレアル・マドリーを率い、数々の栄光をもたらしたジダン氏は、かつてのスタッフであるハミドゥ・ムサイディのYouTubeチャンネルに出演し、成功に必要な要素を語った。

「レアル・マドリーでは、我々は常に『選手のために』存在していた。それこそが組織を強くする。もしその本質を理解できていなければ、この職務を全うすることはできない。我々の役割は選手を支えることであり、それを態度で示す必要がある」

「監督が導入しようとする戦術をロッカールーム（選手たち）に受け入れさせるには、まず彼らに好かれなければならない。トレーニングや戦術など、監督が提示するすべてに選手が納得していなければ、必ずどこかに欠陥が生まれる。我々の時は、選手たちはあらゆる面でプレーを楽しんでいたと思う。どん底にいた彼らに自信とコンディションを取り戻させるための枠組みを作った。選手が競争力を持ち、練習や試合を心から楽しめている状態なら、CL3連覇なんていう結果は自ずとついてくるものだ」